Iran đối mặt nguy cơ bị Mỹ-Israel nối lại không kích, Lãnh tụ tối cao xác định các vấn đề trọng yếu

Truyền thông quốc tế đưa tin, Mỹ và Israel đang chuẩn bị phương án nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran. (Nguồn: Youtube)

Ngày 21/10, báo The New York Times đưa tin, quân đội Mỹ và Israel đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự có thể diễn ra trong thời gian ngắn nhưng với cường độ cao. Dẫn lời các quan chức Mỹ và những người nắm được các cuộc thảo luận, tờ báo cho biết hai bên đã tăng cường diễn tập, trong đó có các chuyến bay qua Iraq nhằm thực hành phương án không kích.

Các mục tiêu tiềm năng có thể bao gồm cơ sở hạt nhân, kho tên lửa và máy bay không người lái (UAV), cùng hạ tầng năng lượng của Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Israel trong tuần này để thảo luận về khả năng tiến hành các cuộc không kích mới. Một trong những phương án được đề cập là tấn công Pickaxe Mountain, cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất của Iran.

Tuy nhiên, khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn các cuộc tấn công vẫn chưa chắc chắn. Theo The New York Times, ông Trump đã nhiều lần bác bỏ các phương án nối lại hoạt động tác chiến quy mô lớn trong năm nay. Đầu tháng 10, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, do hai bên đang tiến hành các cuộc thảo luận “mang tính xây dựng”.

Mỹ không xác nhận thông tin trên, song một quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Trump vẫn để ngỏ mọi phương án nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Israel đưa tin, hàng chục máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu của nước này đã bay qua không phận Syria và Iraq, hướng về biên giới Iran hồi đầu tuần. Theo kênh Channel 12, các máy bay di chuyển theo lộ trình tương tự một chiến dịch không kích Iran, nhưng quay đầu ngay trước khi tiến vào không phận nước Cộng hòa Hồi giáo.

Theo các nguồn tin từ giới chức Mỹ, Israel đã thông báo trước cho Washington về hoạt động này, giải thích rằng đây là cuộc diễn tập quân sự kết hợp phô trương sức mạnh nhằm răn đe Tehran. Tuy nhiên, một số nguồn tin nhận định, Israel có thể đã kỳ vọng Iran khai hỏa nhằm vào các máy bay, qua đó tạo cớ để tiến hành một cuộc tấn công đáp trả. Đến nay, chưa có xác nhận chính thức về động cơ thực sự của hoạt động quân sự này.

Thông tin trên xuất hiện sau khi Financial Times đưa tin, Thủ tướng Netanyahu từng muốn tiến hành không kích Iran hồi đầu tháng 10, nhưng ông Trump phản đối việc nối lại giao tranh trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trong khi đó, tại Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf cùng ngày đã gặp Lãnh tụ tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei để thảo luận về những diễn biến mới nhất trên các mặt trận quân sự, kinh tế và chiến tranh thông tin liên quan Mỹ và Israel.

Theo hãng thông tấn Fars, cuộc gặp tập trung vào việc tăng cường năng lực quốc gia, duy trì đoàn kết dân tộc và gắn kết xã hội, đồng thời cải thiện phối hợp giữa chính phủ và quốc hội nhằm giải quyết những khó khăn về kinh tế, đời sống. Hai bên cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy quan hệ với các đối tác chiến lược của Iran.

Đây là một trong số ít cuộc gặp có sự tham gia của ông Mojtaba Khamenei được truyền thông đưa tin kể từ khi ông kế nhiệm cha mình, cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, vào tháng 3. Ông được lựa chọn làm Lãnh tụ tối cao Iran ngày 8/3, sau khi cha ông thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel ngày 28/2.