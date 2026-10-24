Iran dọa nhắm mục tiêu vào tuyến cáp ngầm dưới biển nếu Mỹ nối lại giao tranh

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Trước đó, các quan chức Iran từng cảnh báo, rằng các tuyến cáp dưới biển trong khu vực có thể trở thành mục tiêu trong bất kỳ cuộc xung đột mới nào, nếu các nỗ lực ngoại giao với Washington đổ vỡ.

Hai quan chức an ninh Iran - yêu cầu giấu tên - không cung cấp thông tin chi tiết, cũng không nêu rõ cách thức hay vị trí cụ thể mà Tehran dự định sẽ thực hiện các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, một trong hai người cho biết Iran sẽ tìm cách ngăn chặn công tác sửa chữa sau các cuộc tấn công, nhằm kéo dài tình trạng gián đoạn thông tin liên lạc, bao gồm cả kết nối internet.

"Nếu Iran bị tấn công, sẽ không còn bất kỳ 'lằn ranh đỏ' nào nữa, từ các tuyến cáp dưới biển cho đến các căn cứ quân sự, kể cả những căn cứ bí mật”, một trong các quan chức này khẳng định.

Vị quan chức này cảnh báo Washington chớ nên "đùa với lửa", đồng thời cho biết Iran hoàn toàn có khả năng tiếp cận các tuyến cáp dưới biển và có thể dễ dàng phá hủy chúng.

Hôm 21/10, ông Yadollah Javani - một quan chức phụ trách các vấn đề chính trị của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - cho biết, Iran có thể nhắm vào 7 tuyến cáp internet quan trọng nằm dưới eo biển Hormuz nếu cơ sở hạ tầng của nước này bị tấn công.

Theo Liên minh Viễn thông Quốc tế - một cơ quan của Liên Hợp Quốc, các tuyến cáp dưới biển truyền tải khoảng 99% lưu lượng internet toàn cầu. Tuy nhiên, tác động từ các cuộc tấn công của Iran có thể sẽ hạn chế, vì chưa đến 1% băng thông quốc tế đi qua eo biển Hormuz, Alan Mauldin - Giám đốc nghiên cứu tại công ty nghiên cứu viễn thông TeleGeography - cho biết.

Eo biển này nằm giữa Iran và Oman, kết nối vùng Vịnh với vịnh Oman và biển Ả-rập.

Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao Iran hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Reuters về những phát biểu của các quan chức an ninh Iran. Các quốc gia vùng Vịnh cũng chưa đưa ra bình luận.

Phản ứng mạnh mẽ

Các kế hoạch tấn công tiềm tàng vào các tuyến cáp dưới biển phản ánh quan điểm của giới lãnh đạo Iran rằng, nếu Mỹ phát động một chiến dịch quân sự mới, Iran sẽ phải đáp trả bằng một phản ứng mạnh mẽ hơn trước đây.

Trong tháng này, quan chức an ninh cấp cao của Iran - ông Mohsen Rezaei - cảnh báo, rằng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số có liên kết với Mỹ tại khu vực vùng Vịnh, bao gồm các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), có thể trở thành mục tiêu trong một cuộc xung đột mới.

Một quan chức an ninh khác của Iran cho biết, các quốc gia vùng Vịnh đồng minh của Washington đã đầu tư mạnh mẽ vào loại hình cơ sở hạ tầng này. Do đó, nếu xảy ra hư hại đối với các tuyến cáp ngầm, họ "nên quy trách nhiệm cho Washington chứ không phải Tehran".

Alex Vatanka - giám đốc chương trình Iran tại Viện Trung Đông ở Washington - nhận định rằng những lời đe dọa như vậy được đưa ra nhằm mục đích ngăn chặn một cuộc xung đột mới, đồng thời gây áp lực lên Washington bằng cách khiến các chính phủ vùng Vịnh và các công ty Mỹ lo ngại về các khoản đầu tư của họ trong khu vực.

Vatanka cho biết: "Tehran muốn các quốc gia vùng Vịnh và giới lãnh đạo doanh nghiệp gây sức ép lên Tổng thống Mỹ Donald Trump về những rủi ro mà các chính sách của ông gây ra đối với kế hoạch đầu tư của họ".

Theo các nhà phân tích, việc cắt đứt nhiều tuyến cáp cùng lúc có thể làm chậm dịch vụ internet, gây gián đoạn các giao dịch tài chính, thương mại điện tử và điện toán đám mây. Mức độ ảnh hưởng sẽ phụ thuộc vào cách các nhà vận hành định tuyến lại lưu lượng truy cập cũng như năng lực truyền tải của các kết nối thay thế.

Các chuyên gia lưu ý, việc khôi phục kết nối trong thời chiến có thể rất khó khăn. Ngoài ra, chi phí bảo hiểm tăng cao cùng với những trở ngại trong việc xin giấy phép tiến vào vùng biển chủ quyền sẽ càng làm phức tạp thêm công tác sửa chữa.

Biển Đỏ có thể trở thành mục tiêu quan trọng hơn cả eo biển Hormuz, đặc biệt nếu Iran nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng Houthi ở Yemen, mặc dù cho đến nay, Tehran chưa đưa ra tuyên bố công khai nào cho thấy họ có ý định nhắm vào các tuyến cáp tại khu vực này.

Biển Đỏ là tuyến đường truyền tải dữ liệu giữa châu Âu, Đông Phi và châu Á. Lưu lượng dữ liệu qua khu vực này chiếm khoảng 3% nhu cầu quốc tế và khoảng 10% lưu lượng truy cập giữa các khu vực.

Các chính phủ vùng Vịnh đang đầu tư mạnh vào công nghệ nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ và hướng tới việc trở thành các trung tâm trí tuệ nhân tạo toàn cầu, thông qua việc tăng cường quan hệ với các tập đoàn công nghệ Mỹ.

Vào tháng 3, các cuộc tấn công từ phía Iran đã nhắm trực tiếp vào hai cơ sở của Amazon Web Services tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), đồng thời gây hư hại cơ sở hạ tầng gần một cơ sở khác tại Bahrain.

Cũng trong giai đoạn căng thẳng cao điểm vào tháng 3, IRGC đã liệt kê một số tập đoàn công nghệ Mỹ - bao gồm Microsoft, Google, Apple và Nvidia - vào danh sách các mục tiêu hợp lệ. Các kết nối trên đất liền có thể cung cấp những tuyến đường thay thế cho lưu lượng truy cập internet qua cáp biển.

Hiện nay, các quốc gia vùng Vịnh cùng các công ty công nghệ Mỹ đang đầu tư vào cơ sở hạ tầng bổ sung nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công. Ví dụ, Microsoft dự định đầu tư hơn 400 triệu USD vào hệ thống kết nối dưới biển và trên đất liền tại khu vực Trung Đông từ nay đến năm 2030.