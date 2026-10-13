Iran dọa đưa hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu Mỹ vào danh sách mục tiêu

Trả lời phóng vấn Press TV, ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đề cập đến các tài sản của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và khu vực eo biển Hormuz. Ông ước tính giá trị các tài sản này lên tới hơn 2.000 tỷ USD, đồng thời mô tả chúng như "trái tim của nền kinh tế Mỹ trong khu vực".

"Chúng tôi chưa đưa những tài sản này vào danh sách mục tiêu. Nhưng nếu chiến sự nổ ra, nhiều tuyến cáp, trung tâm dữ liệu, cơ sở trí tuệ nhân tạo và nhiều địa điểm khác sẽ bị phá hủy", ông Rezaei cảnh báo.

Vị quan chức Iran cho rằng, Tehran đã chủ động kiềm chế việc sử dụng một số năng lực quân sự trong các cuộc giao tranh trước đó. Tuy nhiên, nước này sẵn sàng triển khai những năng lực đó và đối đầu với đối phương bằng một kế hoạch toàn diện hơn nếu xung đột tiếp diễn.

Tuyên bố kể trên được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra, nhưng những bất đồng về điều kiện chấm dứt xung đột chưa được giải quyết.

Theo ông Rezaei, Washington đã chấp nhận một số trong bảy điều kiện mà Tehran đưa ra để giải quyết xung đột, nhưng lập trường của Mỹ đối với những yêu cầu còn lại vẫn chưa rõ ràng. Vì vậy, Iran cho rằng những phản hồi của Washington chưa đáp ứng kỳ vọng.

Các yêu cầu của Iran bao gồm dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận và giải phóng các tài sản bị đóng băng. Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì phong tỏa các cảng của Iran, trong khi hoạt động vận tải hàng hóa qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó bác bỏ đề xuất của Iran, cho rằng Tehran muốn đạt được thỏa thuận nhưng không phải thỏa thuận mà Washington mong muốn. Ông cũng để ngỏ khả năng Mỹ nối lại các cuộc tấn công.

Hồi đầu tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từng tuyên bố Iran đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời cho biết lượng dầu vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này đang tiến gần mức trước xung đột.

Sau đó, hôm 12/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran vẫn đang xem xét phản hồi của Washington đối với đề xuất mở lại eo biển Hormuz. Iran sẽ chuyển câu trả lời tới Mỹ thông qua các bên trung gian sau khi hoàn tất quá trình đánh giá.

Ông Baghaei xác nhận đôi bên vẫn tiếp tục đàm phán gián tiếp thông điệp qua trung gian, song không cung cấp thêm chi tiết. Qatar, Pakistan và một số quốc gia khác đang tham gia các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến bùng phát kể từ ngày 28/2.

Liên quan đến căng thẳng giữa Ả Rập Xê-út và lực lượng Houthi tại Yemen, ông Baghaei khẳng định Tehran sẵn sàng hỗ trợ giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại.

Giá dầu thế giới tăng mạnh, sau các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen vào Ả Rập Xê-út, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu từ Trung Đông. Diễn biến này lấn át tác động từ kế hoạch bổ sung dầu diesel của Nga và thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng.