Iran đình chỉ hợp tác với IAEA

Trụ sở IAEA tại Vienna, Áo. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo nghị sĩ Vahid Ahmadi, quyết định được thực hiện theo một đạo luật đã được Quốc hội Iran thông qua nhằm đáp trả các mối đe dọa và những thiệt hại đối với cơ sở hạt nhân trong các cuộc xung đột gần đây, cũng như vụ việc các nhà khoa học hạt nhân Iran bị sát hại.

Tehran khẳng định việc đình chỉ sẽ kéo dài cho đến khi các điều kiện an ninh được đáp ứng.

Phía Iran đồng thời bác bỏ sức ép từ Mỹ và các nước châu Âu yêu cầu nối lại hợp tác với IAEA, cho rằng đây là những yêu cầu không phù hợp với luật pháp quốc tế và quy định của cơ quan giám sát hạt nhân LHQ.

Cùng ngày, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran cảnh báo nguy cơ xung đột mới có thể lan rộng trong khu vực, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ đáp trả nếu Mỹ hoặc Israel tiến hành tấn công. Ông cũng chỉ trích sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, cho rằng đây là yếu tố gây bất ổn kéo dài.

Động thái mới làm gia tăng lo ngại về tương lai giám sát hạt nhân Iran, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Tehran và phương Tây vẫn đang bế tắc.