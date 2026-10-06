Iran đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế

Một thành viên Quốc hội Iran, ngày 5/10 đã đưa ra thông báo trên và cho biết quyết định này được thực hiện theo một đạo luật đã được cơ quan lập pháp nước này thông qua nhằm phản ứng trước các mối đe dọa, những thiệt hại đối với cơ sở hạt nhân trong hai cuộc xung đột gần đây và việc các nhà khoa học hạt nhân Iran bị sát hại.

Quan chức Iran nhấn mạnh Tehran sẽ chưa nối lại hợp tác với IAEA chừng nào các điều kiện bảo đảm an toàn cho cơ sở hạt nhân và đội ngũ chuyên gia của nước này chưa được đáp ứng, đồng thời cho rằng đạo luật được xây dựng dựa trên các nguyên tắc của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Nghị sĩ Iran đồng thời bác bỏ sức ép từ Mỹ và các nước châu Âu yêu cầu Tehran khôi phục hợp tác với IAEA, cho rằng những yêu cầu này không phù hợp với luật pháp quốc tế và các quy định của cơ quan giám sát hạt nhân thuộc Liên hợp quốc.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tehran và IAEA tiếp tục căng thẳng, trong khi vấn đề giám sát các cơ sở hạt nhân Iran vẫn là một trong những nội dung then chốt trong các bất đồng giữa Iran với Mỹ và các nước phương Tây.