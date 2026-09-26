Iran đề xuất mở lại Hormuz trong 7 ngày

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Ngoại trưởng Abbas Araghchi, đề xuất đã được chuyển tới Washington thông qua các kênh trung gian bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tehran cho rằng thời hạn 7 ngày có thể bắt đầu ngay khi Mỹ chấp thuận các điều khoản, dù nội dung cụ thể chưa được công bố.

Đề xuất này được cho là kế thừa một thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6, khi Iran từng cho phép tàu thuyền qua lại Hormuz trong thời gian giới hạn nhằm tạo “khoảng lặng” cho đàm phán. Tuy nhiên, bất đồng về lộ trình và điều kiện đã khiến thỏa thuận trước đó đổ vỡ.

Giới phân tích nhận định Hormuz vẫn là “đòn bẩy chiến lược” của Tehran trong bối cảnh chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt và phong tỏa. Việc công khai lộ trình mới cũng nhằm gia tăng áp lực lên Washington, đặc biệt khi giá nhiên liệu leo thang và yếu tố chính trị nội bộ Mỹ gia tăng.

Nếu được triển khai, việc mở lại tuyến vận tải huyết mạch này có thể cải thiện nguồn cung dầu khí toàn cầu và giảm biến động giá. Tuy nhiên, triển vọng đạt thỏa thuận vẫn bỏ ngỏ khi hai bên chưa thu hẹp được khác biệt về điều kiện và trình tự đàm phán.