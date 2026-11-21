Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tiết lộ Tehran đã trình bày đề xuất được đơn giản hóa, vốn được xây dựng theo khuôn khổ bảy ngày, để đẩy nhanh tiến trình ngoại giao.

Theo kế hoạch mới, Mỹ sẽ hoàn thành các cam kết cần thiết trong ngày đầu tiên. Đến ngày thứ hai, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz, qua đó tạo điều kiện để hai bên bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh đề xuất này chỉ có thể được triển khai nếu Washington thể hiện rõ thiện chí đạt được thỏa thuận và thực hiện những biện pháp cụ thể nhằm xây dựng lòng tin.

"Nếu các yêu cầu của Iran được đáp ứng, eo biển sẽ được mở cửa trở lại, và Tehran sẵn sàng đàm phán chi tiết về cách thức thực hiện các điều kiện này", Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Đánh giá về tình hình hiện nay, ông Araghchi cho rằng trạng thái "không chiến tranh, không hòa bình" là điều không mong muốn. Iran đang tìm kiếm một thỏa thuận có tính danh dự và lâu dài, bảo đảm xung đột không tái diễn.

Liên quan đến chương trình hạt nhân, ông Araghchi cho biết Iran có thể xem xét một phương án hợp lý đối với lượng uranium làm giàu ở mức 60% đang dự trữ, nhưng loại vật liệu này sẽ không được đưa ra khỏi lãnh thổ Iran.

Theo ông, vấn đề cần được giải quyết trong một thỏa thuận toàn diện, bảo đảm tôn trọng lợi ích quốc gia của Tehran.

Ngoại trưởng Iran đồng thời khẳng định học thuyết hạt nhân chính thức của nước này không thay đổi, bất chấp những cuộc thảo luận đang diễn ra trong giới chuyên gia.

Ông cho biết Tehran và Washington vẫn duy trì trao đổi thông điệp, đề xuất thông qua các bên trung gian, trong đó có Qatar và Pakistan. Quá trình này đang được các cơ quan chức năng Iran giám sát chặt chẽ.

Về an ninh khu vực, ông Araghchi cho rằng các quốc gia vùng Vịnh đều có lợi ích trong việc duy trì hòa bình và ổn định lâu dài. Ông nhấn mạnh việc phụ thuộc vào lực lượng quân sự bên ngoài không thể bảo đảm an ninh bền vững, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.

"Chúng tôi là những người coi trọng ngoại giao, và chúng tôi vẫn đặt hy vọng vào ngoại giao" ông Araghchi kết luận.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, nơi trung chuyển một phần đáng kể nguồn cung dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Bất kỳ gián đoạn nào tại đây cũng có thể tác động lớn đến thị trường năng lượng và hoạt động vận tải quốc tế.

Iran nhiều lần khẳng định an ninh tại eo biển Hormuz gắn liền với an ninh quốc gia của nước này. Trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ tiếp diễn, việc mở lại tuyến hàng hải này đang trở thành một trong những vấn đề trọng tâm của các nỗ lực ngoại giao giữa các bên.