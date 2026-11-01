Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz chỉ trong 2 ngày nếu đạt thỏa thuận với Mỹ

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tối 31/10, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn trở lời phỏng vấn với Al Jazeera của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã đồng ý trong quá trình đàm phán rút ngắn thời gian triển khai kế hoạch mở lại eo biển Hormuz xuống còn hai ngày.

Ông Araghchi tuyên bố: "Ở giai đoạn này, chúng tôi đã đạt được một đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện xuống còn hai ngày".

Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran yêu cầu công nhận tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz mà nước này đã thảo luận với Oman, đồng thời đóng cửa các tuyến hàng hải khác.

Ông Araghchi nói thêm: "Việc mở lại eo biển Hormuz theo các điều kiện của chúng tôi sẽ mở đường cho việc nối lại đàm phán với Washington về những vấn đề còn tồn đọng".

Hiện Mỹ chưa đưa ra bình luận hay phản ứng trước đề xuất nêu trên của Ngoại trưởng Iran.

Trước đó vào ngày 28/10, Ngoại trưởng Araghchi cho biết Tehran đang xem xét các phương án nhằm đẩy nhanh kế hoạch mở lại eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định nước này vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ nhưng đã chuẩn bị đầy đủ để tự vệ trước những hành động quân sự mới.

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Araghchi cho biết Iran duy trì liên lạc chặt chẽ với các bên trung gian nhằm tìm cách chấm dứt cuộc đối đầu với Washington, vốn gây ảnh hưởng lớn đến an ninh khu vực và nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Ngoại trưởng Iran nói Tehran đang thảo luận về những phương án có thể giúp thực hiện kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong thời gian ngắn, nhanh hơn cả dự kiến ​​trong kế hoạch 7 ngày đề ra hồi tháng 9.

Theo đề xuất được chuyển tới Mỹ thông qua Qatar, Iran sẽ mở lại tuyến hàng hải chiến lược này và nối lại đàm phán với Washington trong vòng một tuần nếu các điều kiện của Tehran được đáp ứng.

Yêu cầu đối với phía Mỹ là Washington sẽ chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu dầu mỏ và giải phóng tài sản bị đóng băng của nước này trong vòng 5 ngày.

Sau đó, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz cho vận tải thương mại vào ngày thứ sáu và nối lại đàm phán với Mỹ vào ngày thứ bảy để đạt được thỏa thuận cuối cùng.