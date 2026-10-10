Iran đề xuất cơ chế hợp tác CIS+1

Các nhà lãnh đạo trước thềm hội nghị thượng đỉnh CIS tại Turkmenistan ngày 9-10. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh CIS ở khu du lịch Avaza của Turkmenistan, ông Pezeshkian nhấn mạnh sự cần thiết thiết lập cơ chế “các nước thành viên CIS cộng Iran” (CIS+1), tạo khuôn khổ linh hoạt và hiệu quả cho hợp tác khu vực.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, Tổng thống Pezeshkian kêu gọi các quốc gia trong khu vực phát huy vai trò trong việc định hình trật tự thế giới đa cực. Ông cho rằng ngoại giao khu vực không nên chỉ dừng lại ở các cuộc họp, mà cần thúc đẩy đối thoại thường xuyên, giải quyết khủng hoảng, ngăn ngừa xung đột leo thang và triển khai các sáng kiến hợp tác thiết thực.

Nhà lãnh đạo Iran đồng thời nhấn mạnh định hướng tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác và xây dựng an ninh dựa trên lòng tin, lợi ích chung và sự phụ thuộc lẫn nhau, thay vì đối đầu và cạnh tranh gây tổn hại.

CIS được thành lập năm 1991 nhằm duy trì hợp tác giữa các quốc gia thuộc cộng hòa Liên Xô cũ sau khi liên bang này tan rã. Tổ chức hiện gồm các thành viên: Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và Moldova; Turkmenistan tham gia với tư cách thành viên liên kết.

Tổng thống Iran Pezeshkian tham dự hội nghị thượng đỉnh lần này với tư cách khách mời đặc biệt. Đề xuất CIS+1 được đưa ra trong nỗ lực của Tehran nhằm mở rộng hợp tác khu vực và tăng cường vai trò của Iran trong các cơ chế đối thoại đa phương.

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