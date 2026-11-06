Iran đề xuất 7 điều kiện tiên quyết trước khi đàm phán hạt nhân với Mỹ

Đường phố Thủ đô Tehran, Iran ngày 28-10-2026

Theo một quan chức cấp cao Iran giấu tên ngày 5-11, đề xuất đã được chuyển tới phía Mỹ thông qua các kênh trung gian của Qatar.

Nguồn tin cho biết Mỹ hiện đang xem xét văn bản này, song từ chối tiết lộ nội dung cụ thể của 7 yêu cầu mà Tehran đưa ra.

Iran tiếp tục duy trì lập trường đàm phán có điều kiện trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Tehran và Washington vẫn đang được xúc tiến thông qua các nước trung gian trong khu vực.

Giới chức Iran nhiều lần nhấn mạnh rằng bất kỳ tiến trình đàm phán nào cũng phải đi kèm những bảo đảm cụ thể từ phía Mỹ.

Tehran cũng khẳng định việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và giải quyết những vấn đề tồn đọng là yếu tố quan trọng để khôi phục lòng tin giữa hai bên.

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận công khai về thông tin trên. Tuy nhiên, việc Washington được cho là đang xem xét đề xuất của Tehran cho thấy các kênh liên lạc ngoại giao vẫn được duy trì bất chấp những bất đồng sâu sắc giữa hai bên.

Theo AP