Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 20/11 tuyên bố Tehran vẫn hy vọng có thể chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ thông qua con đường ngoại giao, đồng thời khẳng định Iran mong muốn đạt được một thỏa thuận bảo đảm chiến tranh không tái diễn.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực tiếp tục gia tăng, với thông tin về một vụ nổ trên bầu trời đảo Qeshm của Iran và một tàu chở dầu bị tấn công gần eo biển Hormuz.

Trả lời phỏng vấn báo chí nhà nước Iran, Ngoại trưởng Araghchi cho biết Tehran đang tìm kiếm một thỏa thuận nhằm bảo đảm không xảy ra thêm chiến tranh, đồng thời yêu cầu Washington phải đưa ra những bảo đảm cho thấy Mỹ thực sự nghiêm túc trong các cuộc đàm phán trước khi Iran tiến hành những bước đi tiếp theo.

Ông Araghchi cho biết Iran đã thảo luận với các bên trung gian về hình thức và nội dung của những biện pháp xây dựng lòng tin. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này nhấn mạnh một trong những lằn ranh đỏ của Tehran là urani đã làm giàu phải được giữ lại trong lãnh thổ Iran. Dù vậy, ông vẫn tin tưởng hai bên có thể đạt được một giải pháp công bằng.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran muốn đạt được thỏa thuận nhưng chưa đưa ra những điều khoản mà Washington có thể chấp nhận. Ông nhấn mạnh Mỹ muốn một thỏa thuận thực chất, không phải một thỏa thuận mang tính hình thức.

Những tuyên bố trái chiều giữa hai bên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thêm những đồn đoán về khả năng Mỹ và Israel nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Tổng thống Trump hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiến hành các cuộc không kích mới hay không.

Trong khi triển vọng ngoại giao chưa rõ ràng, tình hình an ninh tại khu vực eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 20/11 đưa tin một tiếng nổ lớn được nghe thấy trên bầu trời đảo Qeshm, hòn đảo lớn nhất của Iran, nằm ở cửa ngõ phía Bắc eo biển Hormuz.

Một số nguồn tin địa phương cho rằng vụ nổ có thể xuất phát từ việc hệ thống phòng không Iran đánh chặn một máy bay đối phương. Người dân ở phía Nam hòn đảo cũng cho biết đã nhìn thấy một ánh chớp giống như quả cầu lửa trên bầu trời.

Tuy nhiên, giới chức Iran chưa công bố thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc, thương vong hoặc thiệt hại nếu có.

Cũng trong ngày 20/11, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu đang rời eo biển Hormuz đã bị một vật thể chưa xác định đánh trúng, tại vị trí cách cảng Khasab của Oman khoảng 8 hải lý về phía Bắc.

Theo thông tin từ sĩ quan phụ trách an ninh của công ty quản lý tàu, một đám cháy đã bùng phát trên tàu. Chưa có báo cáo về thương vong hoặc tác động môi trường và cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Trong khi đó, hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc một tàu chở dầu hoạt động trái phép, tìm cách đi qua tuyến đường không được cấp phép tại eo biển Hormuz với sự hỗ trợ của Mỹ, đã va phải thủy lôi và bốc cháy gần cửa cảng Khasab.

Các diễn biến trên cho thấy tình hình an ninh tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran chưa đạt được đột phá./.