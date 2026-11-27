Trong các cuộc điện đàm riêng với người đồng cấp Kuwait và Italy ngày 26-11, Ngoại trưởng Iran bày tỏ lấy làm tiếc về những thương vong và thiệt hại tại Kuwait, bác bỏ các cáo buộc nhằm vào Iran, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tiến hành cuộc điều tra chung nhằm xác định nguồn gốc vụ tấn công và các bên liên quan.

Trước đó, ngày 26-11, 2 kỹ thuật viên Italy bị thương do mảnh văng khi lực lượng Kuwait đánh chặn UAV và sau đó tử vong tại bệnh viện. Kuwait và Italy cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công, trong khi Tehran bác bỏ cáo buộc này.

Bộ Ngoại giao Kuwait mô tả vụ tấn công là hành vi vi phạm chủ quyền và luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo những hành động như vậy có thể làm gia tăng căng thẳng và cản trở các nỗ lực ngoại giao.

Hãng thông tấn ANSA của Italy dẫn lời Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết, ông Araghchi khẳng định UAV khiến 2 kỹ thuật viên Italy thiệt mạng không xuất phát từ Iran.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi gia tăng sức ép đối với Iran nhằm chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các nước vùng Vịnh. Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cũng phản đối vụ tấn công, cho rằng những hành động như vậy đe dọa sự ổn định của khu vực.