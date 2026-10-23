Iran đe dọa tấn công các cơ sở AI và dầu mỏ tại 7 quốc gia vùng Vịnh nếu xung đột tái bùng phát

Ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ảnh: Aawsat

“Trong trường hợp xảy ra chiến sự, các tuyến cáp, trung tâm dữ liệu và cơ sở trí tuệ nhân tạo cũng có thể trở thành mục tiêu. Nếu xung đột bùng phát trở lại, chúng tôi sẽ có một kế hoạch quy mô hơn”, ông Rezaei nói, truyền thông Iran đưa tin.

“Không thể chấp nhận một kịch bản mà trong đó các huyết mạch kinh tế của Iran bị tấn công, trong khi cấu trúc kinh tế tạo điều kiện cho những cuộc tấn công đó lại được coi là bất khả xâm phạm”, ông Rezaei nhấn mạnh.

Theo các thông tin gần đây trên truyền thông Mỹ, các cố vấn quân sự Mỹ đã lập một danh sách chi tiết các mục tiêu cho một cuộc tấn công phối hợp mới của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, dự kiến ​​thực hiện sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 3-11.

Ông Mehdi Mohammadi, cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf - nhân vật theo đường lối cứng rắn từng dẫn đầu các cuộc đàm phán của Iran với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước - cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí về nguyên tắc đối với một cuộc tấn công, nhưng không thể đảm bảo kết quả thành công.

“Chúng tôi coi cuộc xung đột sắp tới là mối đe dọa sống còn. Cuộc chiến thứ ba trong vòng 2 năm đồng nghĩa với một mối đe dọa đối với sự tồn vong. Chiến lược của chúng tôi là ‘không có lằn ranh đỏ nào cả’”, ông Mohammadi nói thêm, “Chúng tôi sẽ phá vỡ các giới hạn về thời gian và không gian của cuộc xung đột. Cuộc chiến sẽ kéo dài hơn và diễn ra trên phạm vi địa lý rộng lớn hơn so với dự tính của kẻ thù”.

Hình ảnh bản đồ cho thấy vị trí chiến lược của Eo biển Hormuz. Nguồn: India Today

Trong khi đó, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã đồng loạt tấn công 4 tàu thương mại đang di chuyển qua Eo biển Hormuz vào ngày 21-10. Các tàu này được cho là đang thực hiện hoạt động chuyển tải dầu giữa các tàu với nhau.

IRGC cũng tuyên bố thêm 3 tàu khác bị trúng thủy lôi tại eo biển này. Mặc dù chưa có sự xác nhận độc lập về số lượng tàu bị tấn công, nhưng giá dầu thô Brent đã tăng lên mức 113,4 USD/thùng do chịu tác động từ các thông tin tại Mỹ về khả năng xảy ra một cuộc tấn công phối hợp mới của Israel và Mỹ nhắm vào Iran.

Trong 4 tháng qua, ông Trump đã 7 lần quyết định không thực hiện thêm các cuộc tấn công vào Iran. Tuy nhiên, sự bế tắc trong các cuộc đàm phán ngoại giao đã khiến các quan chức Chính phủ Mỹ đề cập đến khả năng triển khai một chiến dịch quân sự mới, nhắm vào các cơ sở tên lửa, cơ sở hạ tầng dầu khí và những cơ sở hạt nhân của Iran.

Những động thái đe dọa quân sự từ cả hai phía diễn ra trùng thời điểm với các cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa Mỹ và Israel, bao gồm cả các đợt diễn tập trên không phận Iraq. Theo trang tin Axios, hàng chục máy bay Israel cũng đã bay gần biên giới Iran vào đầu tuần này.

Theo Guardian