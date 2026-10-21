Iran đe dọa cắt các tuyến cáp Internet dưới eo biển Hormuz

Người phát ngôn của IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebi, tuyên bố rằng có 7 tuyến cáp truyền thông dữ liệu lớn chạy dưới eo biển Hormuz và khẳng định phần lớn lưu lượng dữ liệu thương mại cùng Internet đều đi qua các tuyến cáp này.

Phát biểu tại một buổi lễ ở Viện Bảo tàng Phòng thủ Thiêng liêng ở Tehran vào ngày 19/10, ông Mohebi nhấn mạnh: "Chúng tôi chỉ muốn họ biết rằng các mục tiêu mới sẽ được công bố. Các vũ khí mới sẽ được công bố".

Đứt cáp ngầm dưới biển sẽ dẫn tới thảm hoạ hạ tầng cho các quốc gia. Ảnh minh họa: AI

Ông Hossein Mohebi khẳng định IRGC sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ hành động quân sự mới nào từ phía Mỹ, đồng thời cho rằng Washington hiện thiếu năng lực kỹ thuật lẫn quân sự để khởi động một chiến dịch mới. Theo đại diện IRGC, hầu hết các căn cứ của Mỹ trong khu vực đã ngưng hoạt động, lực lượng Mỹ đã phải di dời xa hơn và các tàu chiến Mỹ đã rút lui cách Vịnh Ba Tư hơn 700 km nhằm tránh tầm bắn tên lửa của Iran.

Bên cạnh lời đe dọa nhằm vào hạ tầng cáp biển, IRGC vào sáng 20/10 cũng tuyên bố đã sử dụng hệ thống phòng không tiên tiến mới để bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát MQ-9 của Mỹ ngay trên khu vực eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo thế giới sẽ thấy hậu quả nghiêm trọng nếu xung đột tiếp tục bùng phát.

Cảnh báo về tuyến cáp Internet ngầm tiếp nối chuỗi tuyên bố cứng rắn trước đó từ các quan chức an ninh cấp cao của Iran. Ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, từng cảnh báo trên kênh truyền hình nhà nước Press TV rằng nếu chiến tranh tổng lực nổ ra, các trung tâm dữ liệu, cáp quang biển và cơ sở trí tuệ nhân tạo (AI) liên kết với Mỹ có tổng trị giá ước tính hơn 2.000 tỷ USD tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và quanh eo biển Hormuz sẽ trở thành mục tiêu bị phá hủy.

Các chuyên gia viễn thông quốc tế từ TeleGeography nhận định rằng các tuyến cáp chạy qua eo biển Hormuz chỉ chiếm chưa đầy 1% tổng băng thông Internet quốc tế trên toàn cầu. Phần lớn trục giao thông dữ liệu chính kết nối Châu Âu và Châu Á nằm ở Biển Đỏ, cách eo biển Hormuz khoảng 1.448 km.

Do đó, một đợt đứt cáp ở Hormuz khó có thể làm sụp đổ Internet toàn cầu, nhưng lại là một thảm họa hạ tầng nghiêm trọng đối với các quốc gia vùng Vịnh như Qatar, Bahrain, Kuwait, UAE và Ả Rập Xê Út. Các nền kinh tế này phụ thuộc lớn vào cáp biển để vận hành hệ thống ngân hàng, dịch vụ đám mây, giao dịch tài chính xuyên biên giới và quản lý hành chính nhà nước.