Iran đẩy mạnh tham vấn ngoại giao trước nguy cơ Mỹ nối lại chiến dịch quân sự

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu bên lề cuộc họp của Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Ngày 5/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã điện đàm với những người đồng cấp Qatar, Saudi Arabia, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait và Jordan để trao đổi về tình hình khu vực và các sáng kiến ngoại giao nhằm duy trì ổn định. Theo truyền thông Iran, ông Araghchi cũng tham vấn với đại diện một số nước khác, trong đó có Pakistan, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Cyprus.

Các cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ sớm quyết định về khả năng nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Sau cuộc họp với nhóm cố vấn an ninh quốc gia ngày 5/11, ông Trump cho biết đang cân nhắc các cuộc tấn công bổ sung nhằm bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran bị vô hiệu hóa. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho khả năng nối lại chiến dịch quân sự, song chưa nhận được lệnh triển khai từ Nhà Trắng.

Trước đó, báo New York Times dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc và chỉ huy quân sự giấu tên cho biết quân đội Mỹ sẵn sàng nối lại chiến dịch nếu được Tổng thống Trump ra lệnh. Hàng nghìn quân nhân không quân và hải quân Mỹ, hiện có mặt trên hơn chục tàu quân sự và tại các căn cứ trong khu vực cũng như ở Mỹ, có thể tham gia chiến dịch. Báo này cũng đưa tin giới chức quân sự Mỹ và Israel đã xây dựng kế hoạch phối hợp nhằm tấn công các cơ sở năng lượng, hạt nhân, kho tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran.

Trong khi đó, Qatar tiếp tục đóng vai trò trung gian thúc đẩy đàm phán giữa Washington và Tehran. Theo Axios, các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh song song với những bước chuẩn bị quân sự của Mỹ. Giới chức khu vực cũng bày tỏ lo ngại nguy cơ Iran đáp trả nếu bị tấn công, kéo theo một vòng xung đột mới.

Trước diễn biến căng thẳng, ngày 5/11, Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo công dân tạm thời không đến Iran cho đến khi tình hình được giải quyết. Người phát ngôn bộ này, bà Maria Zakharova, đồng thời đề nghị công dân Nga đang ở Iran cảnh giác, tránh nơi đông người, các sự kiện công cộng và khu vực gần cơ sở quân sự, chính phủ. Bà cũng lưu ý việc chụp ảnh, quay phim các công trình hạ tầng trọng yếu, đặc biệt là cơ sở quân sự, bị nghiêm cấm tại Iran.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva và Ankara đã trao đổi về tình hình Trung Đông và châu Phi, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp nhằm duy trì ổn định và phát triển bền vững tại các khu vực này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Georgy Borisenko cũng đã gặp Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Nga Tanju Bilgic.

Trong một diễn biến khác, truyền thông Iran ngày 5/11 dẫn các tuyên bố riêng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và quân đội nước này cho biết 5 tàu chở dầu và 1 tàu kéo đã bốc cháy tại eo biển Hormuz. Theo IRGC, một tàu chở dầu lớn bốc cháy sau khi va phải thủy lôi khi tìm cách đi qua tuyến hàng hải mà Tehran coi là không được phép ở phía Nam eo biển; một siêu tàu chở dầu khác cũng bốc cháy khi rời khu vực phía Đông, khiến tàu kéo đến hỗ trợ chữa cháy gặp sự cố tương tự. Quân đội Iran sau đó thông báo thêm 3 tàu chở dầu bốc cháy sau khi va phải thủy lôi tại vùng biển phía Đông eo biển.

Hiện chưa có xác nhận độc lập từ các cơ quan chức năng hàng hải về các vụ việc do phía Iran công bố. Riêng Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu đã bị hai vật thể không xác định tấn công ở vùng biển cách bờ biển Qatar khoảng 93 km về phía Bắc.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu. Tình hình an ninh tại khu vực này tiếp tục diễn biến phức tạp kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2 vừa qua.