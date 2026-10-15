Iran đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng, sẵn sàng ứng phó với nguy cơ bị tấn công bất ngờ

Iran đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng giữa lúc căng thẳng leo thang với Mỹ và Israel.

Ngày 14/10, báo Tehran Times đưa tin, trình bày trước Quốc hội Iran, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mehrdad Akhlaqi đã vạch ra các chương trình thực hiện 6 tháng và 22 tháng dựa trên các sáng kiến quốc phòng hiện có đồng thời điều chỉnh chúng cho phù hợp với các yêu cầu công nghệ và hoạt động đang thay đổi.

Các ưu tiên của ông Akhlaqi bao gồm mở rộng sản xuất và cung cấp thiết bị quân sự, nâng cấp các hệ thống vũ khí tiên tiến, phát triển năng lực tên lửa và phòng không, và tăng cường cơ sở hạ tầng mạng.

Chương trình nghị sự đề xuất đặc biệt nhấn mạnh vào năng lực khoa học và công nghiệp trong nước, với sự tham gia nhiều hơn của các công ty tư nhân và các doanh nghiệp dựa trên tri thức được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh nghiên cứu, cải thiện năng lực sản xuất và đáp ứng các yêu cầu của lực lượng vũ trang Iran.

Các kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh các chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tái khẳng định tầm quan trọng của năng lực phòng thủ nội địa, mô tả việc sản xuất vũ khí bền vững và phát triển công nghệ là yếu tố thiết yếu cho sự sẵn sàng và khả năng răn đe quân sự giữa lúc căng thẳng leo thang với Mỹ và Israel.

Liên quan xung đột, cùng ngày, IRGC tuyên bố nước này đã vượt qua nguy cơ bị tấn công bất ngờ và các lực lượng vũ trang Iran hiện sẵn sàng đáp trả mọi hành động quân sự của đối phương.

Tuyên bố của IRGC nhấn mạnh, kết quả của một cuộc đối đầu quân sự có thể không diễn ra như những gì đối phương dự tính ban đầu, đồng thời cảnh báo, bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ Tehran.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh đang xuất hiện những thông tin về khả năng Mỹ và Israel nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 14/10 nhận định thời điểm hiện nay chưa thuận lợi để tiến hành một cuộc tấn công mới nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Về đàm phán giải quyết xung đột, cùng ngày, Phó Tổng thống Iran Mohammad Jafar Ghaempanah khẳng định, mọi cuộc đối thoại đều phải được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao và Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei phê chuẩn.

Quan chức này cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Tehran buộc phải lựa chọn giữa xung đột và đàm phán đồng thời cho rằng hai phương thức này không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau.