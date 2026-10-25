Iran đẩy mạnh các nỗ lực tấn công nhắm vào nhân sự Mỹ

Cảnh báo từ Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton được đưa ra sau khi Washington cắt giảm nhân sự tại phái bộ ở Ả Rập Xê Út vào đầu tuần này, nhằm ứng phó với các cuộc tấn công ngày càng dữ dội từ lực lượng Houthi – nhóm được Iran hậu thuẫn.

Các cuộc tấn công này được xem là một mặt trận trong cuộc xung đột khu vực đã kéo dài gần tám tháng – diễn ra cùng thời điểm với sự gia tăng các vụ tấn công vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Trước đó trong tháng này, các nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng Iran đang chuẩn bị cho một phản ứng mạnh mẽ hơn nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn vào lãnh thổ nước này.

Lực lượng dân quân Basij ở Iran - Ảnh: Reuters

"Cụ thể, thông qua nhiều kênh khác nhau, chúng tôi đã nhận được thông tin tình báo cho thấy Iran đã gia tăng đáng kể các nỗ lực nhắm vào nhân sự Mỹ” - ông Clayton viết trong thông điệp gửi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23/10.

Ông nhấn mạnh thêm: "Các âm mưu gây chết người mà phía Iran nhắm vào công dân Mỹ đã được tăng cường, cả ở Trung Đông lẫn một số quốc gia khác".

Cuộc chiến tại Iran sắp bước sang tháng thứ chín, gây ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11.