Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, Tehran đang xem xét những đề xuất liên quan đến một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, nhưng nhấn mạnh việc đàm phán chỉ có thể tiến hành sau khi giải quyết vấn đề eo biển Hormuz.

Trả lời truyền thông trong nước, ông Araghchi xác nhận các đề xuất đã được chuyển tới Iran và đang được xem xét. Tuy nhiên, ông khẳng định đây là những nội dung thuộc giai đoạn tiếp theo, chưa phải ưu tiên trước mắt của Tehran.

Theo Ngoại trưởng Iran, bước đầu tiên phải là mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Điều này chỉ có thể diễn ra sau khi Mỹ đáp ứng các điều kiện do Iran đưa ra.

Ông Araghchi nhấn mạnh, thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz và thỏa thuận về chương trình hạt nhân là 2 vấn đề riêng biệt, với những điều kiện khác nhau.

Tehran cho rằng, hai bên cần xây dựng lòng tin trước khi bắt đầu đối thoại về vấn đề hạt nhân.

Đề cập đến vai trò của cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Ngoại trưởng Iran cho biết, tổ chức này chắc chắn sẽ tham gia vào bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào trong tương lai.

Tuy nhiên, ông lưu ý một thỏa thuận như vậy bao gồm nhiều vấn đề phức tạp, đòi hỏi quá trình thương lượng riêng.

Theo New York Times, Iran đang xem xét các đề xuất được chuyển thông qua bên trung gian, liên quan đến tương lai chương trình hạt nhân của nước này.

Trước đó, Tehran nhiều lần tuyên bố sẽ không đàm phán về chương trình hạt nhân nếu giao tranh chưa chấm dứt trên tất cả các mặt trận.

Iran đồng thời yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa hải quân và giải phóng các tài sản của nước này đang bị đóng băng.

Dù đưa ra những điều kiện cứng rắn, ông Araghchi vẫn khẳng định Iran hy vọng xung đột với Mỹ có thể được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh, Tehran kiên định với giải pháp ngoại giao và vẫn duy trì hy vọng đạt được kết quả thông qua đối thoại.

Ông cũng cho biết, Iran không muốn tiếp tục rơi vào tình trạng "không chiến tranh cũng không hòa bình".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Washington không thể chấp nhận các điều kiện đàm phán do Tehran đưa ra. Sự khác biệt trong lập trường của 2 bên tiếp tục là trở ngại đối với nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận nhằm giải quyết căng thẳng.