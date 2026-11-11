Iran đặt bảy điều kiện mở lại eo biển Hormuz, Mỹ cảnh báo về 'lằn ranh đỏ'

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Người đứng đầu cơ quan an ninh Iran Mohsen Rezaei tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi 7 điều kiện của Tehran được thực hiện đầy đủ.

Quan chức an ninh hàng đầu Iran hôm thứ Ba (10/11) bác bỏ thông tin Tehran đang tiến hành đàm phán với Washington hoặc có kế hoạch tổ chức cuộc gặp tại Qatar, đồng thời phủ nhận những tuyên bố của Mỹ về việc hai bên đang duy trì tiếp xúc ngoại giao.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei khẳng định những tuyên bố của Mỹ về việc các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra hoặc hai bên dự kiến gặp nhau tại Qatar là “hoàn toàn dối trá”.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Rezaei cáo buộc Washington tung ra những thông tin này nhằm giảm bớt sức ép kinh tế và kéo giá dầu xuống.

Ông Rezaei nhấn mạnh: “Tôi khẳng định rằng hiện chúng tôi không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với phía Mỹ và không có cuộc đàm phán nào giữa chúng tôi với Washington vào thời điểm này”.

Ông Rezaei cho biết Iran đã đưa ra 7 điều kiện mà Tehran coi là những quyền lợi chính đáng của người dân nước này.

Theo ông, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi cả 7 điều kiện được thực hiện đầy đủ.

Ông Rezaei nói: “Chúng tôi đã thông báo các điều kiện của mình cho phía Mỹ, nhưng phản hồi ban đầu của họ là không thỏa đáng và mang tính lừa dối. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi một câu trả lời rõ ràng và dứt khoát”.

Ông Rezaei cũng bác bỏ thông tin về cuộc gặp dự kiến với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, cho rằng những thông tin này hoàn toàn vô căn cứ.

Theo hãng thông tấn Anadolu ngày 3/11, bảy điều kiện được phía Iran đưa ra gồm: ngừng bắn trên toàn khu vực Trung Đông; giải phóng các tài sản của Iran bị phong tỏa ở nước ngoài; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Iran; chấm dứt phong tỏa hải quân của Mỹ; bồi thường thiệt hại chiến tranh; rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực; và chấm dứt các hành động đe dọa, can thiệp nhằm vào Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Trước đó trong ngày 10/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng bác bỏ thông tin về cuộc gặp dự kiến giữa ông Rezaei và ông Vance, đồng thời khẳng định đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vong 48 giờ của Tehran vẫn còn hiệu lực.

Theo hãng thông tấn Anadolu, những tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định việc đạt được thỏa thuận ngoại giao với Iran có thể là điều bất khả thi, đồng thời mô tả các yêu cầu của Tehran là “quá đáng và phi lý”.

Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tham dự cuộc họp ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Paris, ông Rubio cho biết một số quốc gia vẫn đang tiếp xúc với Iran và đưa ra các đề xuất, nhưng Washington chưa tiến gần đến bước đột phá nào.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump ưu tiên các giải pháp ngoại giao, song thừa nhận khả năng không đạt được thỏa thuận.

Vào hôm 10/11, ông Rubio tuyên bố Washington không thấy cần thiết phải nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, cho rằng sức ép kinh tế đang phát huy hiệu quả như mong muốn.

Phát biểu sau cuộc họp G7 tại Paris, ông cho biết Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Tehran.

Ông cũng cảnh báo lực lượng Mỹ vẫn sẵn sàng đáp trả nếu Iran vượt qua những “lằn ranh đỏ” do Washington đặt ra.

Trong một diễn biến riêng, vào ngày 10/11, Qatar cho biết đã nhận được phản hồi tích cực từ cả Washington và Tehran đối với những nỗ lực hòa giải đang diễn ra của nước này, song thừa nhận triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn chưa chắc chắn.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2.

Một thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập vào tháng 4, sau đó Washington và Tehran ký biên bản ghi nhớ vào tháng 6 nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.