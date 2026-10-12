Iran đánh giá phản hồi của Mỹ là chưa thỏa đáng

Các tàu trên eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

“Phía Mỹ đã phản hồi. Họ chấp nhận một số điều kiện của chúng tôi, nhưng vẫn còn một số vấn đề chưa rõ ràng. Đương nhiên, chúng tôi muốn họ làm rõ những điểm còn mơ hồ này. Chúng tôi cần xem liệu họ có thể làm rõ các vấn đề đó để có thể bắt đầu các bước tiếp theo hay không. Trong hai tháng qua, Mỹ đã chuyển các đề xuất tới chúng tôi thông qua 3 kênh là Pakistan, Qatar và Iraq, đồng thời đề nghị chúng tôi đưa ra các đề xuất của riêng mình. Chúng tôi đã chuyển tới Mỹ 7 điều kiện và nêu rõ rằng nếu họ không đáp ứng, eo biển Hormuz sẽ không được mở và cũng sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào”, ông Mohsen Rezaei nhấn mạnh.