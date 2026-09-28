Iran: Đàm phán là con đường duy nhất để giải quyết xung đột

Reuters ngày 27/9 dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tái khẳng định Tehran đã đưa ra các điều kiện rõ ràng với Mỹ nhằm tái khởi động tiến trình ngoại giao, hướng tới việc mở lại Eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột, đồng thời kêu gọi các bên đàm phán để “thoát khỏi bế tắc”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Ảnh: Reuters

“Các điều kiện của chúng tôi rất rõ ràng, và bất kỳ động thái nào hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đó. Đàm phán là con đường duy nhất có thể giúp họ (Mỹ và Israel) thoát khỏi thế bế tắc hiện nay”, ông Araqchi viết trên X.

Trước đó, Iran đã thông qua các nhà hòa giải Qatar chuyển tới phía Mỹ một đề xuất hòa bình trong khuôn khổ các cuộc đàm phán gián tiếp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/9 cho biết ông đã bác bỏ đề xuất này, cho rằng Iran chỉ đang tìm cách đạt thỏa thuận nhằm nhanh chóng mở lại tuyến hàng hải chiến lược trong bối cảnh Tehran chịu sức ép ngày càng lớn về quân sự và kinh tế.

Tuy nhiên, ông Trump nói với Axios ngày 27/9 rằng các nhà đàm phán Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán với Iran trong tuần này. Mỹ, Iran và các bên trung gian hiện chưa công bố thời gian, địa điểm cũng như hình thức của các cuộc đàm phán.

Trong diễn biến liên quan, Tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami ngày 27/9 cảnh báo xung đột với Mỹ đang ở “giai đoạn quyết định”. Ông tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận tình trạng các cường quốc nước ngoài vẫn được sử dụng những tuyến đường thủy chiến lược trong khu vực, còn Iran thì bị ngăn cản giao thương.

“Nếu Iran không thể buôn bán, nếu Iran không thể tồn tại, thì sẽ không ai có thể buôn bán hay tồn tại được”, ông Hatami cảnh báo, đề cập đến các biện pháp phong tỏa, cấm vận do Mỹ áp đặt.

Căng thẳng chưa hạ nhiệt giữa Mỹ-Iran tiếp tục khiến giao thương qua eo biển Hormuz sụt giảm, ảnh hưởng đến dòng chảy dầu mỏ và đẩy giá năng lượng tăng cao. Số liệu lúc 6h ngày 28/9 (giờ Hà Nội) cho thấy dầu Brent chuẩn quốc tế, hợp đồng giao tháng 11/2026, được giao dịch ở mức hơn 106 USD/thùng.