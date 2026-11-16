Iran công khai danh tính 2 sĩ quan Mỹ, cảnh báo truy tìm

Động thái diễn ra khi tàu khu trục USS Spruance vừa trở về Mỹ sau 357 ngày triển khai, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ trả đũa giữa Washington và Tehran.

Theo Fox News ngày 15-11, Đại sứ quán Iran tại Nam Phi đã đăng trên mạng xã hội X hình ảnh hai sĩ quan Hải quân Mỹ, kèm thông điệp cảnh báo sẽ tìm ra những người này.

Các nhân vật bị nêu tên là Thiếu tá Leigh R. Tate, chỉ huy tàu khu trục USS Spruance, và Trung tá Jeffrey E. York, sĩ quan điều hành tàu.

Thiếu tá Leigh R. Tate, chỉ huy tàu khu trục USS Spruance, và trung tá Jeffrey E. York, sĩ quan điều hành của con tàu. Ảnh: Đại sứ quán Iran tại Ấn Độ/X

Trước đó, ngày 28-3, cơ quan ngoại giao Iran từng công khai danh tính 2 sĩ quan, cáo buộc họ chỉ huy việc phóng tên lửa hành trình Tomahawk vào trường tiểu học tại thành phố Minab, miền Nam Iran. Tehran cho biết vụ tấn công khiến 168 trẻ em thiệt mạng.

Lời đe dọa mới xuất hiện khi USS Spruance trở về căn cứ hải quân San Diego hôm 13-11, kết thúc đợt triển khai kéo dài 357 ngày.

Theo Hải quân Mỹ, đây là đợt hoạt động dài nhất của 1 tàu khu trục nước này kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trong thời gian triển khai, USS Spruance di chuyển hơn 88.000 hải lý, phóng hàng chục tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu quân sự của Iran từ tháng 2 đến tháng 8-2026.

Tàu cũng đánh chặn 12 máy bay không người lái và 4 tên lửa hành trình chống hạm, đồng thời tham gia hoạt động phong tỏa các cảng Iran.

Tuyên bố của Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran về hậu quả nếu tìm cách ám sát quan chức cấp cao Washington.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 12-11, ông Trump tuyên bố Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu thực hiện hành động như vậy.

Một số quan chức cấp cao Mỹ được cho là đã chuyển đến nơi ở có mức độ bảo vệ cao hơn do lo ngại các mối đe dọa an ninh. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent xác nhận ông chuyển đến căn cứ quân sự theo hướng dẫn của Cơ quan Mật vụ Mỹ.