Iran công khai chi phí sản xuất UAV Shahed

UAV Shahed. Ảnh: WANA

Theo WANA, con số này một lần nữa thu hút sự chú ý vào chi phí sản xuất tương đối thấp của loại thiết bị này cũng như vai trò của nó trong các diễn biến quân sự những năm gần đây.

Con số do người phát ngôn IRGC đưa ra khác biệt so với các ước tính của những tổ chức nghiên cứu và quốc phòng quốc tế. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một tổ chức tư vấn chính sách có trụ sở tại Mỹ ước tính chi phí sản xuất mỗi chiếc UAV Shahed 136 vào khoảng 20.000-50.000 USD. Sự chênh lệch giữa các ước tính có thể xuất phát từ khác biệt về phiên bản sản xuất, linh kiện sử dụng và địa điểm chế tạo.

Shahed-136 là dòng UAV tấn công một chiều do Iran phát triển, được thiết kế để bay đến các tọa độ được lập trình sẵn và tấn công mục tiêu được chỉ định. Loại UAV này còn được gọi là "UAV cảm tử" vì nó sẽ phát nổ khi va chạm với mục tiêu. Khác với UAV trinh sát hoặc UAV chiến đấu có thể tái sử dụng, Shahed-136 không được thiết kế để quay trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ.

Shahed 136 chính thức ra mắt vào năm 2021. Những đặc điểm thiết kế nổi bật của dòng UAV này gồm cánh hình tam giác, động cơ piston và cánh quạt lắp ở phía sau.

Việc sử dụng các linh kiện thương mại có sẵn và tương đối dễ tiếp cận cũng là một trong những yếu tố giúp giảm chi phí sản xuất loại UAV này.

Theo thông tin do CSIS công bố, Shahed 136 có trọng lượng khoảng 200kg, chiều dài từ 3,3-3,5m. Sải cánh của UAV này ước tính khoảng 2,5-3m.

Tốc độ của UAV được cho là khoảng 180 km/h, trong khi tầm hoạt động ước tính từ 1.000-2.500km, tùy theo nguồn thông tin. Khả năng mang tải trọng của thiết bị vào khoảng 20-50kg.

Shahed 136 sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh để bay đến các tọa độ được chỉ định. Động cơ piston và cánh quạt phía sau cung cấp lực đẩy cần thiết cho quá trình bay.