Iran công bố video thành phố tên lửa ngầm mới, tuyên bố sẽ quyết định phạm vi chiến tranh

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr, tham gia hoạt động thị sát có Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi, và Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC, Chuẩn tướng Seyyed Majid Mousavi.

Tại buổi thị sát, Thiếu tướng Abdollahi tuyên bố các loại tên lửa tiên tiến của Iran sẽ khiến đối phương bất ngờ về hiệu quả tác chiến trên chiến trường.

Hình ảnh được công bố (xem video dưới đây) cho thấy một số khu vực bên trong tổ hợp ngầm, nơi các quan chức quân sự cấp cao kiểm tra hệ thống vũ khí và đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tên lửa IRGC.

Trước đó, ngày 7/11, người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, thông báo lực lượng này sẽ công bố một thành phố tên lửa ngầm mới cùng một số thành tựu quân sự khác.

Ông Mohebbi cho biết IRGC đã chuyển các dây chuyền sản xuất tên lửa và thiết bị bay không người lái từ những cơ sở trên mặt đất xuống các công trình ngầm. Theo đó, Iran không chỉ xây dựng các tổ hợp lưu trữ tên lửa mà còn phát triển những cơ sở sản xuất vũ khí nằm sâu dưới lòng đất.

Việc công bố video diễn ra giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran tiếp diễn, trong khi Tehran tìm cách thể hiện năng lực quân sự và khả năng duy trì chương trình tên lửa trước sức ép từ bên ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf trả lời phỏng vấn báo chí tại thủ đô Tehran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf tuyên bố thành phố tên lửa mới là thông điệp răn đe gửi tới các đối thủ, đồng thời cảnh báo lực lượng vũ trang Iran sẽ quyết định phạm vi địa lý của cuộc xung đột nếu xảy ra những hành động quân sự tiếp theo.

Theo thông tin do hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đăng tải tối 10/11, ông Ghalibaf cảnh báo đối phương không nên tính toán sai lầm, bởi ngay cả một hành động nhỏ cũng có thể dẫn tới phản ứng phòng vệ nhanh chóng và ngoài dự tính từ Tehran.

Ông Ghalibaf nhấn mạnh rằng trong trường hợp xung đột tiếp tục leo thang, các lực lượng vũ trang Iran sẽ là bên quyết định phạm vi địa lý của chiến sự.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng đánh giá cao việc xây dựng tổ hợp tên lửa mới trong điều kiện nước này phải đối mặt với các lệnh trừng phạt, sức ép quân sự và tình trạng xung đột kéo dài.

Theo ông Ghalibaf, thành phố tên lửa ngầm là một bộ phận quan trọng trong việc củng cố năng lực răn đe lâu dài của Iran, dựa trên khả năng sẵn sàng phòng thủ, phát triển công nghệ quân sự và sự đoàn kết trong nước.