Quân đội Iran lại công bố video ghi lại cảnh tên lửa đánh trúng máy bay không người lái (UAV) vũ trang MQ-9 Reaper của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz. Tehran cho biết mục tiêu bị phát hiện và tiêu diệt bởi hệ thống phòng không do nước này tự phát triển.

Hình ảnh từ đầu dò hồng ngoại trên tên lửa cho thấy quả đạn liên tục thu hẹp khoảng cách với mục tiêu trước khi lao vào khu vực bên trái khoang động cơ.

Một đoạn video khác ghi từ cảm biến mặt đất cho thấy vụ nổ lớn, khiến chiếc UAV vỡ thành nhiều mảnh.

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động quân sự của Washington tại Trung Đông, chưa bình luận về tuyên bố của Iran.

Loại tên lửa xuất hiện trong video chưa được xác định. Tuy nhiên, một số nguồn theo dõi quân sự cho rằng đây có thể là tên lửa 358 của Iran.

Vũ khí này thuộc nhóm đạn tuần kích, được thiết kế để săn tìm các mục tiêu bay chậm như UAV và trực thăng.

Tên lửa sử dụng đầu dò hồng ngoại, có tầm hoạt động ước tính 100-150 km và giá mỗi quả khoảng 20.000-40.000 USD.

Tài khoản theo dõi thông tin nguồn mở MenchOsint nhận định đây là chiếc MQ-9 thứ 58 của Mỹ bị Iran bắn hạ trong xung đột.

Trước đó, tướng Hossein Mohebbi, phát ngôn viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố lực lượng nước này đã phá hủy 57 UAV MQ-9 và 18 chiếc MQ-1C Gray Eagle kể từ sau cuộc chiến 12 ngày giữa năm 2025.

Tuy nhiên, số liệu từ phía Iran chưa được quân đội Mỹ xác nhận. Tạp chí Air & Space Forces dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Washington đã mất khoảng 50 chiếc MQ-9 cùng một số UAV MQ-1C kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát cuối tháng 2.

MQ-9 Reaper do tập đoàn General Atomics chế tạo, chuyên thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giám sát, thu thập tình báo và tấn công.

Máy bay có thể hoạt động liên tục khoảng 24 giờ, đạt độ cao hơn 15.000 m. Chi phí mỗi chiếc ước tính 30-34 triệu USD, tùy cấu hình và hợp đồng.

Dòng UAV này có tốc độ tương đối thấp, được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ chống khủng bố và các lực lượng vũ trang phi chính quy. Khả năng sống sót của MQ-9 vì thế bị hạn chế khi hoạt động trong không phận có hệ thống phòng không hiện đại. do Amentum, công ty được không quân Mỹ thuê, thực hiện.