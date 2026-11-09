Iran công bố thông tin về vụ tấn công mới nhất của Mỹ vào đảo Qeshm

Một quan chức địa phương Iran ngày 9/11 cho biết các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào đảo Qeshm trong đêm không gây thiệt hại cho khu dân cư, khu thương mại hoặc cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, ông Ahmad Nafisi, Phó Thống đốc tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran, phụ trách các vấn đề chính trị, an ninh và xã hội, cho biết những địa điểm bị tấn công nằm cách xa các khu dân cư và thương mại.

Ông Nafisi khẳng định: "Các địa điểm bị tấn công nằm ngoài khu dân cư, khu thương mại và cơ sở hạ tầng dịch vụ công. Không có thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu hoặc các dịch vụ thiết yếu trên đảo".

Ông Nafisi cho biết thêm tình hình trên đảo Qeshm đã được kiểm soát, trong khi các lực lượng ứng phó khẩn cấp, đơn vị cung cấp dịch vụ công và cơ quan hành chính vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao.

Tuy nhiên, ông Nafisi không xác định cụ thể những địa điểm bị tấn công và cũng không cung cấp thông tin về khả năng xảy ra thương vong.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/11, phát biểu của ông Nafisi được đưa ra sau khi xuất hiện các báo cáo về nhiều tiếng nổ tại thành phố cảng Bandar Abbas ở miền Nam Iran và đảo Qeshm lân cận vào tối 8/11.

Ban đầu, hãng Fars dẫn các nguồn tin địa phương cho rằng những tiếng nổ có thể xuất phát từ hoạt động bắn cảnh cáo các tàu thuyền bị nghi vi phạm quy định hàng hải tại eo biển Hormuz.

Giới chức Iran đã không lập tức làm rõ nguyên nhân các vụ nổ.

Đảo Qeshm nằm gần thành phố Bandar Abbas, tại cửa ngõ eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược mà một phần đáng kể lượng dầu xuất khẩu của thế giới đi qua.

Các vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran liên quan đến an ninh và quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz vẫn kéo dài, bất chấp những nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành nhằm hạ nhiệt xung đột.

Phía Mỹ chưa có phản hồi trực tiếp về thông tin nêu trên của Phó Thống đốc tỉnh Hormozgan.