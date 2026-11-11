Iran công bố 'thành phố tên lửa ngầm' mới

Hình ảnh do truyền thông Iran công bố cho thấy Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran và Chuẩn tướng Seyyed Majid Mousavi, Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc IRGC, thị sát “thành phố tên lửa ngầm” mới. Tuy nhiên, vị trí và quy mô của cơ sở không được tiết lộ.

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran và Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc IRGC thị sát “thành phố tên lửa ngầm” mới. Ảnh: Iran International

Trong chuyến thị sát, ông Abdollahi cảnh báo Iran có thể mở rộng phạm vi đáp trả ra ngoài Trung Đông nếu tiếp tục bị tấn công.

Cùng ngày, theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố “thành phố tên lửa ngầm” mới là thông điệp răn đe gửi tới các đối thủ. Ông cảnh báo Iran sẽ đáp trả nhanh chóng trước bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo, đồng thời nhấn mạnh: “Lần này, các lực lượng vũ trang Iran sẽ quyết định phạm vi địa lý của cuộc xung đột”.