Hình ảnh về thành phố tên lửa ngầm mới do Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố ngày 10/11/2026 được hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đăng tải cùng ngày

Phát biểu tại lễ công bố một thành phố tên lửa mới hôm thứ Bảy, ngày 21/11, Chuẩn tướng Seyyed Majid Mousavi, Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC, tuyên bố lực lượng này đã sẵn sàng hoàn toàn để thực hiện các mệnh lệnh của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran, Đại giáo chủ Seyyed Mojtaba Khamenei, trên tất cả các lĩnh vực tác chiến.

Tướng Mousavi cho biết năng lực của Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC đã được tăng cường trong khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến kéo dài 12 ngày và 40 ngày mà theo ông, Mỹ và Israel phối hợp tiến hành nhằm vào Iran.

Trong giai đoạn này, Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC đã phát triển những hệ thống mới có hiệu quả và sức mạnh đáng kể.

Tướng Mousavi nhấn mạnh Iran sẽ không do dự trong việc phô trương sức mạnh hoặc đối phó với các mối đe dọa.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, động thái này nằm trong chuỗi nỗ lực nhằm đối phó với các hành vi xâm phạm không phận Cộng hòa Hồi giáo Iran, đồng thời đáp trả hoạt động liên tục của các thiết bị bay không người lái (UAV) thuộc quân đội Mỹ trong khu vực.