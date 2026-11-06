Iran công bố bản đồ 15 cơ sở quân sự tiềm năng tại châu Âu

Báo Hamshahri của Iran mới đây đăng tải bản đồ đánh dấu các địa điểm quân sự tại 9 quốc gia châu Âu, kèm thông điệp “Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”. Những địa điểm được nêu gồm căn cứ không quân RAF Fairford của Anh, căn cứ không quân Ramstein của Đức và căn cứ không quân hải quân Sigonella của Italy. Đây đều là những cơ sở có vai trò hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ và các đồng minh.

Theo nội dung bài báo, những cơ sở này có thể trở thành mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, việc đăng tải bản đồ chưa đồng nghĩa với một tuyên bố chính thức của Chính phủ Iran về kế hoạch tấn công các địa điểm nói trên.

Đáng chú ý, căn cứ RAF Fairford từng được giới chức Anh nhắc đến trong cuộc điều tra hồi tháng 9 về một âm mưu bị nghi nhằm vào cơ sở này. Nhà chức trách Anh đã tiến hành bắt giữ một số đối tượng, trong khi Tehran phủ nhận liên quan.

Thông điệp của báo Hamshahri được đưa ra sau khi lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhằm vào những mục tiêu của Iran trên đảo Qeshm ngày 2/11. Phía Mỹ mô tả hoạt động này là hành động phòng vệ trước các mối đe dọa nhằm vào lực lượng và tài sản của Washington. Hamshahri là tờ báo do chính quyền thành phố Tehran xuất bản, thường được truyền thông liên hệ với các lực lượng có quan điểm cứng rắn tại Iran.

Trước đó, một số quan chức và nhân vật chính trị Iran cũng đưa ra những cảnh báo về khả năng xung đột với Mỹ có thể mở rộng sang châu Âu. Cựu Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki cảnh báo một cuộc xung đột mới có thể lan tới khu vực này. Trong khi đó, một số nhà bình luận và nghị sĩ Iran đề cập khả năng các quốc gia châu Âu có căn cứ quân sự Mỹ đóng quân cũng có thể trở thành mục tiêu nếu hỗ trợ Washington trong các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran.