Iran có thể thay đổi học thuyết hạt nhân, tuyên bố quân đội 'đã mạnh hơn'

Theo Al Jazeera, phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebbi ngày 7/11 tuyên bố lực lượng này sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết nếu ban lãnh đạo quyết định thay đổi học thuyết hạt nhân.

"Ngoài việc sẵn sàng cho khả năng thay đổi học thuyết hạt nhân, chúng tôi đang liên tục tăng tầm bắn của các loại tên lửa và sẵn sàng đáp trả không giới hạn những hoạt động gây hấn của đối phương", ông Mohebbi cho biết.

Ông Mohebbi nhấn mạnh rằng các tên lửa của Iran đã xuyên thủng nhiều tầng phòng không của Mỹ và đánh trúng mục tiêu trong cuộc xung đột vừa qua. Theo ông, các công nghệ được tích hợp vào những loại vũ khí này đã thách thức hiệu quả hoạt động của các hệ thống phòng không tiên tiến, trong đó có hệ thống Patriot.

Phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebbi. Ảnh: WANA

"Trái với nhận định của đối phương rằng nguồn cung tên lửa của Iran có hạn, việc chuyển các cơ sở sản xuất xuống lòng đất đã giúp chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và chế tạo", ông Mohebbi nói thêm.

Cùng ngày 7/11, phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia tuyên bố Tehran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz và quân đội nước này đã trở nên mạnh hơn sau khi rút ra kinh nghiệm từ cuộc xung đột trực tiếp với Mỹ và Israel.

"Nhờ các kinh nghiệm từ việc đối đầu trực tiếp với Mỹ và Israel, chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn so với thời điểm bắt đầu cuộc xung đột. Quân đội Iran hiện có động lực, sự cam kết và sự tự tin lớn hơn. Theo lệnh của Lãnh tụ Tối cao, hành động đáp trả của các lực lượng vũ trang sẽ diễn ra tức thì, mạnh mẽ và không có giới hạn về địa lý", ông Akraminia cho hay.

Trong tuyên bố của mình, ông Akraminia khẳng định Tehran vẫn duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz và sẽ tiếp tục phong tỏa khu vực này cho đến khi Mỹ đáp ứng các yêu cầu của Iran.