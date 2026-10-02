Iran chúc mừng Baghdad sau khi Mỹ rút quân khỏi Iraq

Theo hãng thông tấn Anadolu, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 1/10 đã mô tả việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là "chiến thắng lịch sử", đồng thời kêu gọi Mỹ nhanh chóng rời khỏi Trung Đông.

"Iran xin được gửi lời chúc mừng tới những người dân Iraq đầy tự hào. Đây là chiến thắng lịch sử dành cho các chiến binh cách mạng của thế giới Hồi giáo", thông cáo của IRGC nêu rõ.

IRGC khẳng định sự hiện diện quân sự trong hơn hai thập niên của Mỹ tại Iraq không mang lại an ninh cho quốc gia này, mà là nguyên nhân gây ra sự bất ổn và bạo lực tại Tây Á. Phía Iran cũng nhận định rằng việc Mỹ rút khỏi Iraq có thể là bước mở đầu cho quá trình thu hẹp hơn nữa sự hiện diện quân sự của Washington trong khu vực.

Binh lính Mỹ tại Iraq. Ảnh: Star and Stripes

"Mỹ phải rời khỏi Trung Đông và giao việc quản lý an ninh cho chính các quốc gia ở đây", IRGC tuyên bố.

Về phía Iraq, Thủ tướng Ali al-Zaidi tuyên bố việc Mỹ rút quân đánh dấu sự khởi đầu của "một giai đoạn mới" tại quốc gia này. Ông Al-Zaidi cho rằng quyết định của Washington đã loại bỏ "lý do" để các nhóm dân quân tiếp tục duy trì vũ khí, đồng thời đặt ra thời hạn giải giáp với các lực lượng này.

Mỹ lần đầu đưa quân vào Iraq năm 2003 nhằm lật đổ chính quyền Saddam Hussein và đã duy trì lực lượng trong nhiều năm trước khi rút phần lớn quân vào cuối năm 2011. Nhưng khoảng 3 năm sau, quân đội Mỹ quay trở lại theo lời mời của chính phủ Iraq để hỗ trợ Baghdad chống IS. Tới tháng 9/2024, Baghdad và Washington đã nhất trí về việc chấm dứt sứ mệnh quân sự của liên minh tại Iraq theo một lộ trình kéo dài đến cuối tháng 9/2026, đồng thời chuyển sang quan hệ an ninh song phương giữa Iraq và các quốc gia thành viên của liên minh chống IS.