Các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman. (Ảnh: Reuters)

Ngày 20/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này quyết tâm phá vòng phong tỏa của Mỹ, trong bối cảnh xuất hiện thông tin Tehran chuẩn bị nối lại hoạt động xuất khẩu dầu bằng đường biển.

Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này sẽ nỗ lực bằng mọi cách để xuất khẩu dầu, đồng thời tiếp tục theo đuổi đàm phán.

Chưa có quan chức Iran nào chính thức xác nhận kế hoạch này. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, ý tưởng này liên tục được đề cập trên các phương tiện truyền thông có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tại quốc hội và trong các bài giảng tại các lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu ở nhiều thành phố.

Các bài giảng lễ ngày thứ Sáu tại Iran được điều phối trên toàn quốc bởi một hội đồng trực thuộc lãnh tụ tối cao.

Ngày 18/11, hãng thông tấn Fars, có liên hệ với IRGC, đăng bài bình luận kêu gọi Iran đưa một đoàn tàu chở dầu vượt qua vòng phong tỏa của Mỹ.

Bài viết đề xuất Tehran công khai kế hoạch và cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào đoàn tàu cũng sẽ dẫn đến các đòn đáp trả nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực, đặc biệt là các cơ sở dầu mỏ của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cùng hệ thống thông tin liên lạc tại Dubai.

Ngày 19/11, tổ chức theo dõi vận tải dầu TankerTrackers cho biết, Iran dường như đang chuẩn bị nối lại hoạt động xuất khẩu dầu.

Ông Samir Madani, đồng sáng lập TankerTrackers, nói với Reuters rằng một tàu chở dầu đang tiếp nhận dầu thô Iran từ một tàu khác tại vùng Vịnh. Nếu vượt qua được vòng phong tỏa, đây sẽ là chuyến xuất khẩu dầu thô đầu tiên của Iran bằng đường biển kể từ giữa tháng 7.

Theo Al-Monitor, hơn 14 tàu chở dầu Iran đã tập trung gần đảo Kharg, nơi đặt cảng xuất khẩu dầu chính của nước này. Phần lớn các tàu đã tắt thiết bị phát tín hiệu định vị.

Sabereen News, kênh truyền thông có liên hệ với IRGC, đưa tin hàng chục tàu chở dầu đang chuẩn bị lên đường tới Trung Quốc. Cũng theo kênh này, Iran đã cảnh báo các chính phủ trong khu vực rằng chiến tranh sẽ nổ ra nếu Mỹ tấn công những con tàu này.

Một bài viết khác của Fars cảnh báo, bất kỳ hành động cản trở hành trình của tàu chở dầu Iran nào cũng có thể dẫn đến các đòn tấn công vào cơ sở dầu mỏ ở UAE, Ả-rập Xê-út, Qatar, Kuwait, Oman và Bahrain.

Ông Mostafa Najafi - Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, cho biết lãnh tụ tối cao đã chỉ đạo chấm dứt tình trạng “không chiến tranh, không hòa bình”, đồng thời khẳng định phương án quân sự cũng đang được xem xét.

Mất hàng tỷ USD mỗi tháng

Theo số liệu Reuters dẫn từ Kpler và Vortexa, Iran xuất cảng khoảng 2 triệu thùng dầu thô và khí ngưng tụ mỗi ngày trong tháng 3. Đến tháng 9, Kpler không ghi nhận bất kỳ hoạt động xuất khẩu dầu nào, đánh dấu tháng đầu tiên tình trạng này xảy ra kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Sản lượng dầu của Iran đã giảm xuống khoảng 1,8 triệu thùng/ngày, tương đương một nửa so với trước chiến tranh.

Ông Homayoun Falakshahi, Trưởng bộ phận phân tích dầu thô của Kpler, cho biết các nhà máy lọc dầu Trung Quốc thường thanh toán sau khi nhận hàng từ 1 - 2 tháng. Vì vậy, Iran có thể nhận các khoản thanh toán cuối cùng từ các lô dầu trước đó vào giữa tháng 12.

Sau thời điểm này, Iran có nguy cơ mất từ 3 - 6 tỷ USD mỗi tháng.

Theo giới phân tích, các lãnh đạo Iran hiểu rằng thời gian không còn đứng về phía họ. Vì vậy, Iran có thể tìm cách khơi mào một cuộc đụng độ, nhưng quyết định phát động chiến tranh toàn diện thuộc về Mỹ và Israel.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục tăng cường các biện pháp phong tỏa. Ngày 18/11, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mở rộng phạm vi phong tỏa sang cả hoạt động chuyển dầu giữa các tàu trên biển.

CENTCOM cảnh báo các tàu vi phạm có thể bị chặn, kiểm tra, chuyển hướng, bắt giữ hoặc buộc quay về cảng Iran. Những tàu không tuân thủ có thể phải đối mặt với vũ lực.

Theo CENTCOM, kể từ tháng 6, lực lượng Mỹ đã buộc 150 tàu thương mại chuyển hướng và vô hiệu hóa 5 tàu. Hồi tháng 9, quân đội Mỹ tấn công một số tàu chở dầu Iran gần đảo Kharg và Jask, sau khi IRGC phóng tên lửa nhằm vào một tàu chiến Mỹ.

Tổng thống Donald Trump tuần này nói với Axios rằng ông không vội đưa ra quyết định về Iran, và sẽ chờ xem tình hình diễn biến thế nào sau năm mới.