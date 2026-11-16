Iran chuẩn bị ba kịch bản đối phó với Mỹ, cảnh báo nguy cơ xung đột mới

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Iran được hãng thông tấn Fars đăng tải, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết Tehran đang chuẩn bị cho ba kịch bản có thể xảy ra trong quan hệ với Washington: giải pháp ngoại giao, phong tỏa kinh tế và hành động tấn công quân sự.

Ông Gharibabadi tuyên bố: "Iran không phải Cuba để các ông có thể phong tỏa, cũng không phải Venezuela để các ông có thể buộc phải đầu hàng", đồng thời cho rằng lực lượng Mỹ đến nay vẫn chưa đạt được thành công thông qua việc phong tỏa bằng đường không hoặc đường bộ.

Ông Gharibabadi cũng tuyên bố rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang sản xuất các tên lửa có "tầm bắn mới".

Iran đưa ra các yêu cầu đối với một thỏa thuận ngoại giao

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với hãng thông tấn nhà nước IRNA được phát trên truyền hình, ông Gharibabadi cho rằng Mỹ đã nhiều lần làm suy giảm lòng tin của Tehran đối với các cuộc đàm phán ngoại giao.

Quan chức ngoại giao Iran này nói: "Mỹ đã thể hiện sự thiếu thiện chí ít nhất ba lần trong một năm rưỡi qua. Điều này cho thấy không thể tin tưởng Mỹ trên bàn đàm phán ngoại giao".

Theo ông Gharibabadi, Washington có thể đang lợi dụng các hoạt động tiếp xúc ngoại giao để chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác. Ông cũng khẳng định Iran vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, bác bỏ cách mô tả tình hình hiện nay là "không chiến tranh, không hòa bình".

Ông Gharibabadi bày tỏ: "Cá nhân tôi tin rằng, xét từ góc độ pháp lý, chúng tôi vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, chứ không phải tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình".

Ông Gharibabadi viện dẫn cuộc chiến kéo dài 12 ngày và cuộc chiến kéo dài 40 ngày mà theo ông đều diễn ra trong khi các cuộc đàm phán đang được tiến hành, cũng như một bản ghi nhớ gồm 14 điểm chỉ tồn tại chưa đầy hai tuần.

Theo báo The Times of India ngày 16/11, các điều kiện của Iran để đạt được thỏa thuận bao gồm chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh trên tất cả các mặt trận, dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế của Mỹ và một số biện pháp trừng phạt, trong đó có các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ, đồng thời giải quyết vấn đề tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Tehran cũng muốn Washington giải quyết vấn đề các trang thiết bị và lực lượng quân sự mới được triển khai tới khu vực sau thỏa thuận trước đó.

Ông Gharibabadi cho biết Iran từng đề xuất lộ trình bảy ngày để chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Sau các cuộc tham vấn với những bên trung gian trong hai tháng qua, thời hạn này đã được rút xuống còn hai ngày.

"Điều này có nghĩa là các biện pháp có thể được thực hiện trong vòng hai ngày và cuối cùng dẫn đến việc mở lại eo biển Hormuz", ông nói, đồng thời cho biết đề xuất này vẫn đang được để ngỏ.

Tuy nhiên, quan chức ngoại giao này cho rằng những bất đồng về cách thức thực hiện các cam kết vẫn đang cản trở việc đạt được thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ phải khôi phục lòng tin của Tehran nếu muốn theo đuổi con đường ngoại giao.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tehran đặt điều kiện để IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân

Ông Gharibabadi cho rằng việc khôi phục hoạt động thanh sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại các cơ sở hạt nhân Iran phụ thuộc vào việc chấm dứt các mối đe dọa quân sự và đáp ứng những điều kiện an ninh do Tehran đặt ra.

Phát biểu này được đưa ra sau khi cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc kêu gọi Iran khôi phục quyền tiếp cận của các thanh sát viên đối với các cơ sở hạt nhân, bao gồm những địa điểm bị hư hại trong cuộc xung đột.

"Yêu cầu của cơ quan này về việc tới thăm các cơ sở hạt nhân bị hư hại của Iran có thể nhằm đánh giá hiệu quả của vũ khí Mỹ", ông Gharibabadi nói.

Vị Thứ trưởng Ngoại giao Iran, người từng giữ chức Đại sứ Iran tại IAEA này, cho rằng trước tiên Washington phải đưa ra những bảo đảm rằng các điều kiện của Iran sẽ được tôn trọng.

"Trước hết và quan trọng nhất, Mỹ phải đưa ra những bảo đảm cần thiết rằng tất cả các điều kiện của Iran sẽ được tuân thủ", ông Gharibabadi nói.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr nằm cách thủ đô Tehran, Iran khoảng 1.200km. Ảnh: TASS/TTXVN

Tàu sân bay Mỹ tới Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp diễn

Trong khi đó, theo thông tin từ một quan chức Mỹ được Al Jazeera dẫn lời, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tới Trung Đông.

Tàu sân bay này gia nhập hai tàu sân bay khác của Mỹ đang hoạt động trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Trong một diễn biến riêng biệt, theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố vào sáng sớm Chủ nhật (15/11) rằng lực lượng này đã tấn công một hệ thống radar tại căn cứ trực thăng của Mỹ ở Bahrain.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về tuyên bố trên.