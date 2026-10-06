Iran: Chủ tịch Quốc hội cáo buộc Mỹ không thực hiện cam kết, Tổng thống nói đàm phán chẳng còn ý nghĩa

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng, đàm phán với Mỹ hiện trở nên vô nghĩa khi Washington tiếp tục tấn công Tehran. (Nguồn: Shafaq News)

Phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan tại Tehran, Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf cho rằng, Mỹ không đạt được các mục tiêu đề ra bằng biện pháp quân sự, sau đó cũng không thực hiện đầy đủ các cam kết trong Bản ghi nhớ (MOU) Islamabad. Theo ông, những hành động này càng khiến Iran có thêm lý do để không tin tưởng Washington.

MOU Islamabad được Mỹ và Iran ký hồi tháng 6 với sự trung gian của Pakistan và Qatar, nhằm giảm căng thẳng và tạo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Chính phủ Pakistan xác nhận văn kiện được ký điện tử ngày 18/6, sau đó các bên thành lập một ủy ban cấp cao để giám sát việc thực hiện.

Tuy nhiên, thỏa thuận sau đó gặp trở ngại khi Washington và Tehran cáo buộc lẫn nhau vi phạm các cam kết. Các nỗ lực ngoại giao gần đây tập trung vào khả năng khôi phục một phiên bản mở rộng của MOU, trong đó có vấn đề eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân Iran.

Ông Ghalibaf trước đó tuyên bố, Iran sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi 7 điều kiện mà Tehran đưa ra trên cơ sở MOU Islamabad được đáp ứng, đồng thời cho rằng, Washington không thể kéo dài tiến trình đàm phán hoặc đưa ra các yêu cầu đơn phương.

Trong khi đó, Tổng thống Pezeshkian nhận định, việc đàm phán với Mỹ hiện “không còn ý nghĩa”, cáo buộc Washington nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau các cuộc thương lượng giữa hai bên.

Theo ông Pezeshkian, Iran đã bị tấn công 3 lần sau các cuộc đàm phán, cho thấy Washington không thực sự tìm kiếm đối thoại. Ông cũng cáo buộc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt, gây sức ép và đe dọa, đồng thời không thực hiện những cam kết đã đưa ra.

Nhà lãnh đạo cho rằng, trong điều kiện như vậy, người dân Iran khó có thể chấp nhận tiếp tục một tiến trình đàm phán không tạo dựng được lòng tin. Trước đó, ông Pezeshkian vẫn tuyên bố Tehran sẵn sàng đối thoại và sử dụng biện pháp ngoại giao nếu Mỹ từ bỏ sức ép, đồng thời bảo đảm thực hiện các cam kết đạt được.

Quan hệ Mỹ-Iran tiếp tục căng thẳng trong bối cảnh các nỗ lực trung gian nhằm phá vỡ bế tắc chưa đạt được đột phá. Hai bên còn bất đồng về chương trình hạt nhân Iran, các biện pháp trừng phạt và vấn đề eo biển Hormuz.