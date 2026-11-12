Iran cập nhật danh sách mục tiêu quân sự, vì sao châu Âu cũng được nhắc tên?

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ảnh: IRNA/TTXVN

Danh sách mục tiêu đã sẵn sàng chuyển tới các chỉ huy quân sự

Theo hãng thông tấn ISNA, Chuẩn tướng Kioumars Heydari, Phó Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, cho biết quân đội nước này đã cập nhật danh sách các mục tiêu quân sự tiềm năng để chuẩn bị cho những cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai.

Ông Heydari tuyên bố: “Danh sách mục tiêu của các lực lượng vũ trang đã được cập nhật và sẵn sàng chuyển tới các chỉ huy quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)”.

Theo vị tướng Iran này, việc cập nhật danh sách mục tiêu phù hợp với chỉ thị trước đây của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei về yêu cầu đáp trả “tức thời, hiệu quả và không bị giới hạn về địa lý” trước các mối đe dọa.

Ông Heydari đồng thời cảnh báo rằng phản ứng quân sự của Iran trong bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai sẽ gây ra những tổn thất nghiêm trọng, có khả năng làm tê liệt sức chiến đấu của đối phương.

Từ Tây Á đến châu Âu: Iran cảnh báo không có khoảng cách an toàn

Thông tin về danh sách mục tiêu được đưa ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao Iran liên tiếp phát đi những tuyên bố cứng rắn về phạm vi tấn công trả đũa.

Ngày 11/11, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo các căn cứ quân sự tham gia tấn công nước này, dù nằm ở Tây Á hay châu Âu, đều có thể trở thành mục tiêu đáp trả.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông Rezaei tuyên bố: “Nếu Mỹ phát động một cuộc chiến tranh khác chống Iran, mọi căn cứ quân sự tham gia hành động gây hấn, từ Tây Á đến châu Âu, đều sẽ là mục tiêu hợp pháp cho các đòn tấn công gây sát thương của Iran”.

Quan chức an ninh Iran nhấn mạnh: “Không có khoảng cách nào đủ an toàn. Không có nơi trú ẩn nào an toàn. Không có sự miễn trừ nào”.

Điểm đáng chú ý là cảnh báo của ông Rezaei không chỉ đề cập đến các căn cứ quân sự tại Trung Đông mà còn mở rộng tới những cơ sở ở châu Âu nếu chúng được sử dụng để tham gia các hoạt động quân sự chống Iran.

Tuy nhiên, đây là cảnh báo mang tính điều kiện, không đồng nghĩa Tehran đã công bố quyết định tấn công các căn cứ quân sự tại châu Âu.

Chương trình tên lửa tiếp tục được phát triển sâu dưới lòng đất

Song song với những cảnh báo về phạm vi trả đũa, giới lãnh đạo quân sự Iran khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường năng lực tên lửa bất chấp sức ép từ bên ngoài.

Theo hãng thông tấn Tasnim, trong thông điệp nhân Ngày Hàng không Vũ trụ, Tổng Tư lệnh IRGC Ahmad Vahidi tuyên bố các mối đe dọa và lệnh trừng phạt sẽ không thể ngăn cản chương trình phát triển tên lửa của Iran.

Tưởng nhớ Hassan Tehrani Moghaddam, người được coi là cha đẻ của chương trình tên lửa đạn đạo Iran, ông Vahidi nhấn mạnh với các thành viên Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC: “Ngày nay, với tinh thần ấy, các bạn đang xây dựng sức mạnh cho đất nước trong lòng núi và sâu dưới lòng đất”.

Ông Vahidi khẳng định: “Đối phương phải biết rằng con đường của liệt sĩ Tehrani Moghaddam không thể bị ngăn cản bằng những lời đe dọa hay các lệnh trừng phạt. Con đường ấy tiếp tục được duy trì bằng máu và đức tin”.

Tổng Tư lệnh IRGC cũng tưởng nhớ hai cựu chỉ huy Lực lượng Hàng không Vũ trụ là Amir Ali Hajizadeh và Mahmoud Bagheri, đồng thời kêu gọi các quân nhân tiếp tục củng cố sức mạnh quân sự của đất nước.

Đặt cạnh nhau, ba tuyên bố của các quan chức Iran cho thấy một thông điệp răn đe nhất quán: Tehran muốn khẳng định nước này vẫn tiếp tục phát triển năng lực tên lửa, đã chuẩn bị danh sách mục tiêu quân sự và sẵn sàng mở rộng phạm vi đáp trả nếu xảy ra một cuộc chiến mới.

Việc châu Âu được nhắc đến trong các cảnh báo mới cho thấy Tehran muốn mở rộng phạm vi răn đe tới những căn cứ quân sự nằm ngoài Trung Đông nếu các cơ sở này được sử dụng để tấn công Iran. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận những căn cứ cụ thể nào đã được đưa vào danh sách mục tiêu mới, cũng như khả năng Iran thực hiện các đòn tấn công ở khoảng cách xa như tuyên bố.