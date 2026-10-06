Iran cáo buộc Mỹ “lật kèo” thỏa thuận Islamabad

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Phát biểu ngày 5-10, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng Washington không đạt được mục tiêu bằng biện pháp quân sự, đồng thời cũng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận ký với Tehran hồi tháng 6-2026. Theo ông, điều này làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin của Iran đối với Mỹ.

Bản ghi nhớ (MOU) Islamabad được ký với vai trò trung gian của Pakistan và Qatar, nhằm thiết lập khuôn khổ giảm xung đột và thúc đẩy đàm phán về các vấn đề then chốt, trong đó có hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran. Sau khi ký kết, một cơ chế giám sát cấp cao đã được thành lập để theo dõi việc thực thi.

Tuy nhiên, tiến trình này nhanh chóng vấp phải trở ngại khi hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm cam kết. Tehran cho biết sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi các điều kiện do nước này đưa ra được đáp ứng, trong khi Washington bị cáo buộc kéo dài đàm phán và đưa ra yêu cầu đơn phương.

Giới quan sát cho rằng tranh cãi về việc thực thi MOU Islamabad đang trở thành nút thắt chính trong quan hệ Mỹ - Iran, làm gia tăng rủi ro đối với an ninh khu vực và thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh tuyến vận tải chiến lược qua Hormuz vẫn chưa hoàn toàn ổn định.