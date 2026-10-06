Iran cáo buộc Mỹ không tuân thủ thỏa thuận Islamabad

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan, ông Ghalibaf cho rằng, Mỹ đã không đạt được các mục tiêu đề ra bằng biện pháp quân sự và sau đó cũng không thực hiện đầy đủ các cam kết trong MOU Islamabad. Theo ông Ghalibaf, hành động này đã tạo thêm lý do để Tehran không tin tưởng Washington.

MOU Islamabad được Mỹ và Iran ký hồi tháng 6/2026 với vai trò trung gian của Pakistan và Qatar, nhằm giảm xung đột và tạo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Chính phủ Pakistan xác nhận thỏa thuận được ký điện tử ngày 18/6, sau đó các bên thành lập một ủy ban cấp cao để giám sát quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, thỏa thuận sau đó gặp trở ngại khi Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm các cam kết. Những nỗ lực ngoại giao gần đây đang tập trung vào việc khôi phục một phiên bản mở rộng của MOU này, trong đó có vấn đề Eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân Iran.

Ông Ghalibaf trước đó tuyên bố, Iran sẽ không mở lại Eo biển Hormuz cho đến khi 7 điều kiện mà Tehran đưa ra trên cơ sở MOU Islamabad được đáp ứng, Washington không thể tiếp tục kéo dài tiến trình đàm phán hoặc đưa ra các yêu cầu đơn phương.

Những phát biểu mới cho thấy bất đồng về việc thực hiện thỏa thuận Islamabad tiếp tục là một trong những trở ngại đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran.