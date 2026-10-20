Iran cảnh báo 'yết hầu Internet' dưới eo biển Hormuz

Cáp thông tin liên lạc dưới biển

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebbi ngày 19-10 tuyên bố có 7 tuyến cáp lớn chạy qua khu vực eo biển Hormuz, phục vụ hoạt động truyền tải dữ liệu Internet và thương mại.

“7 tuyến cáp quang biển lớn mang toàn bộ dữ liệu Internet và thương mại toàn cầu chạy dưới eo biển Hormuz. Chúng tôi nhắc lại điều này để đối phương biết”, ông Mohebbi nhấn mạnh.

Trước đó, IRGC cảnh báo Iran có thể sử dụng những loại vũ khí và lựa chọn mục tiêu mới nếu xung đột quân sự tái diễn hoặc mở rộng.

Iran cảnh báo các tuyến cáp và trung tâm dữ liệu trong khu vực có thể bị tấn công, khi các đồng minh của lực lượng Houthi kiểm soát các điểm nút mạng Internet quan trọng.

Tuyên bố không trực tiếp nói Iran sẽ cắt hoặc tấn công các tuyến cáp ngầm.

Tuy nhiên, việc IRGC công khai đề cập vị trí và tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng này được xem là một thông điệp răn đe nhằm vào Mỹ cùng các đối tác của Washington tại vùng Vịnh.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải nối Vịnh Ba Tư với vịnh Oman, lâu nay được biết đến như một trong những “yết hầu” năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Bên dưới vùng biển này còn có nhiều tuyến cáp quang kết nối các quốc gia vùng Vịnh với mạng lưới Internet quốc tế.

Dữ liệu bản đồ cáp biển công khai cho thấy khoảng 5 hệ thống đang hoạt động kết nối phần phía trong Vịnh Ba Tư với bên ngoài qua eo biển này.

Nhiều tuyến dữ liệu chính giữa châu Âu và châu Á cập bờ tại Oman hoặc phía Đông Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất mà không đi sâu vào Vịnh Ba Tư.

Nếu nhiều tuyến cáp qua Hormuz bị gián đoạn đồng thời, Qatar, Bahrain, Kuwait và Iraq có thể là những nước chịu tác động trực tiếp nhất.

Lưu lượng có thể được chuyển sang các tuyến dự phòng, nhưng nguy cơ tốc độ kết nối giảm, độ trễ tăng và hoạt động ngân hàng, trung tâm dữ liệu cùng dịch vụ đám mây bị gián đoạn.

Các tuyến cáp viễn thông dưới biển vận chuyển phần lớn dữ liệu liên lục địa và là cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu.

Việc phá hoại có chủ ý những hệ thống này có thể gây hậu quả kinh tế trên diện rộng, đồng thời đẩy căng thẳng tại vùng Vịnh lên một nấc thang nguy hiểm mới.

Theo Al Jazeera, Fars