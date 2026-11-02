Iran cảnh báo xung đột với Mỹ có thể kéo dài, tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí mới

Iran cảnh báo, mọi cuộc tấn công nhằm vào nước này sẽ bị đáp trả bằng những đòn phản công mạnh mẽ với các loại vũ khí mới. (Nguồn: Osint613)

Theo AFP, phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, người phát ngôn quân đội, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, nhận định: “Một cuộc chiến tiềm tàng trong tương lai có thể kéo dài hơn cuộc xung đột trước đây và Tổng thống Mỹ sẽ không thể quyết định thời điểm hay các điều kiện kết thúc cuộc chiến”.

Trước đó, ông Trump cho biết Mỹ đã vô hiệu hóa phần lớn năng lực quân sự của Iran, nhưng vẫn cần “xử lý” một hoặc hai mục tiêu, trong đó có địa điểm nghi là cơ sở hạt nhân mang tên Núi Pickaxe.

Cũng trong ngày 1/11, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo, mọi cuộc tấn công nhằm vào nước này sẽ bị đáp trả bằng những đòn phản công mạnh mẽ với các loại vũ khí mới. Tuy nhiên, ông khẳng định Tehran vẫn để ngỏ con đường đàm phán nếu 7 điều kiện của Iran được đáp ứng.

Ông Rezaei nhấn mạnh, Iran đã nhiều lần nêu rõ những điều kiện này là cơ sở để duy trì tiến trình ngoại giao. Nếu xảy ra hành động quân sự nhằm vào Tehran, nước này sẽ sử dụng vũ khí mới để đáp trả.

Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebbi tuyên bố, các lực lượng nước này đã chuẩn bị kỹ càng hơn bao giờ hết để đáp trả quyết liệt. Ông viện dẫn những chỉ thị gần đây của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Hosseini Khamenei, trong đó nhấn mạnh không có giới hạn địa lý trong cuộc xung đột với Mỹ.

Phát biểu tại hội nghị ở tỉnh Kerman, Đông Nam Iran, quan chức IRGC cho biết, lực lượng này đã đưa việc xác định các mục tiêu mới của đối phương và lên kế hoạch tiến hành chiến dịch tại những khu vực địa lý mới vào chương trình nghị sự.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định năng lực quân sự của các lực lượng vũ trang nước Cộng hòa Hồi giáo đã được cải thiện so với hai cuộc xung đột gần đây. Theo ông, Tehran vẫn sẵn sàng cho cả phương án phòng thủ lẫn ngoại giao, còn lựa chọn tiếp theo phụ thuộc vào “sự cân nhắc lý trí” của Washington.

Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei yêu cầu lực lượng vũ trang Iran duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phản ứng ngay lập tức và không giới hạn về địa lý trước mọi mối đe dọa. Ông cũng chỉ thị cập nhật toàn diện cơ sở dữ liệu mục tiêu quân sự, đưa các tài sản vật chất và phi vật chất của đối phương vào phạm vi có thể bị tấn công.

Trong khi đó, Wall Street Journal đưa tin, Tổng thống Trump đã được các quan chức quân sự cấp cao Mỹ báo cáo về những phương án liên quan Iran trong cuộc họp ngày 29/10. Mặc dù vậy, mới đây, ông Trump vẫn khẳng định “không quá vội vàng” trong việc nối lại các cuộc tấn công và các cuộc đàm phán với Tehran đang tiến triển tốt.