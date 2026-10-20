Iran cảnh báo về 7 tuyến cáp Internet ngầm ở Hormuz, hé lộ nguy cơ với hạ tầng số

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 19/10, theo Iran International, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebbi tuyên bố: “Có 7 tuyến cáp lớn chạy ngầm dưới eo biển Hormuz và toàn bộ dữ liệu Internet cũng như dữ liệu thương mại của thế giới đều phụ thuộc vào các tuyến cáp này”.

Người phát ngôn IRGC nói thêm: “Chúng tôi nhắc nhở kẻ thù về điều này để họ biết”.

Tuyên bố trên là lời cảnh báo mới nhất trong một loạt cảnh báo từ các nhân vật có lập trường cứng rắn tại Iran nhằm vào các mạng lưới kỹ thuật số trên khắp khu vực Vịnh Ba Tư.

Vào hôm 18/10, người đứng đầu cơ quan an ninh Iran Mohsen Rezaei đã đe dọa tấn công các trung tâm dữ liệu, tuyến cáp Internet ngầm dưới biển và các cơ sở trí tuệ nhân tạo (AI) nếu Mỹ và Israel nối lại các cuộc không kích.