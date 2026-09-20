Iran cảnh báo thay đổi chính sách hạt nhân, nêu điều kiện đàm phán với Mỹ

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran kêu gọi Mỹ chấp nhận các điều kiện của Tehran. Ảnh: WANA

Hãng tin Al Jazeera dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Qatar đã chuyển các điều kiện của Tehran tới Washington. Iran đang chờ phản hồi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo ông Rezaei, Iran yêu cầu chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, giải phóng tài sản của Iran đang bị phong tỏa và Mỹ chấm dứt phong tỏa hải quân. Tehran cho biết vẫn duy trì liên lạc với các nhà trung gian Qatar và Pakistan trong nỗ lực khôi phục đàm phán sau khi bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6 hết hiệu lực.

Ông Rezaei nói, Iran chưa quyết định rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và khẳng định học thuyết hạt nhân của Tehran chưa thay đổi, Tehran hiện vẫn tuân thủ sắc lệnh tôn giáo cấm phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông cảnh báo những hành động của Mỹ và Israel có thể khiến Iran thay đổi lập trường.

Iran thông qua Điều 10 của kế hoạch chiến lược nhằm đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz. Việc vận chuyển cáp dữ liệu và các thiết bị truyền dữ liệu khác qua eo biển này sẽ cần sự chấp thuận từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Iran. Ảnh: WANA

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục để ngỏ khả năng đàm phán, song cũng đề cập tới phương án nối lại những cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Trước đó, Trung Quốc cũng kêu gọi Washington và Tehran kiềm chế, trở lại khuôn khổ thỏa thuận tạm thời và nối lại các cuộc tham vấn nhằm hạ nhiệt căng thẳng.