Iran cảnh báo tấn công phủ đầu nếu cần thiết

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tân Hoa xã cho biết ông Akraminia đưa ra phát biểu này trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn bán chính thức Fars được công bố 7/10. Người phá ngôn quân đội Iran đồng thời nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang Iran trước đây từng thực hiện những chiến dịch như vậy nhằm vào "kẻ thù".

Ông Akraminia xác nhận Iran đã chuyển đổi học thuyết quân sự từ phòng thủ sang tấn công và áp dụng học thuyết này trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Ông Akraminia lưu ý, trong số các chiến dịch được lực lượng vũ trang Iran thực hiện dựa trên học thuyết mới có vụ tấn công bằng tên lửa nhắm vào căn cứ của Mỹ tại Jordan vào cuối tháng 7, cũng như nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) trong những tháng gần đây nhắm vào các căn cứ của những nhóm "phản cách mạng và ly khai" đóng tại khu vực Kurdistan tự trị một phần của Iraq.

Ông bổ sung rằng cuộc tấn công nhắm vào căn cứ Mỹ đã giúp Iran "giành thế chủ động và khiến đối phương không thể thực hiện bất kỳ hành động nào".

Ông Akraminia khẳng định việc tiến hành các chiến dịch phủ đầu, đồng thời tuân thủ nguyên tắc như tính cấp thiết, khẩn cấp và tương xứng, được coi là hành động "chính đáng."

Bình luận về khả năng Mỹ tiến hành tấn công trên bộ nhằm vào Iran, ông nói: “Theo đánh giá của tôi, người Mỹ sẽ không dám phát động một cuộc tấn công trên bộ”.

Ngoài ra, ông Akraminia cho biết quân đội Iran đã quyết định tăng tầm bắn cho tên lửa của nước này sau cuộc xung đột với Mỹ và Israel. Theo ông, Iran cũng đã cải thiện đáng kể tốc độ và độ chính xác của tên lửa, đồng thời lưu ý rằng các thế hệ tên lửa trong tương lai sẽ còn nhanh và chính xác hơn nữa.

Ông Akraminia chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng Fars ngày 4/10: “Trong cuộc chiến này, chúng tôi đi đến kết luận rằng nhất định phải tăng tầm bắn tên lửa, và hiện chúng tôi đã bắt đầu triển khai theo hướng đó”.

Ông Akraminia chia sẻ lý do bắt nguồn từ việc "kẻ thù" đã triển khai lực lượng ở khoảng cách xa hơn so với bờ biển Iran, lên tới 1.000 km. Ông nhấn mạnh rằng Iran cũng đã cải thiện đáng kể tốc độ và độ chính xác của tên lửa, đồng thời cho biết các thế hệ tên lửa trong tương lai sẽ còn nhanh và chính xác hơn nữa.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn thông qua sự trung gian của Qatar và Pakistan. Tuy nhiên, đàm phán vẫn gặp nhiều trở ngại.

Mỹ và Iran gần đây đã trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác đề xuất gần nhất của Tehran.

Về phần Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố đàm phán với Mỹ hiện “không còn ý nghĩa”, cáo buộc Washington nhiều lần sử dụng sức ép và hành động quân sự sau các cuộc thương lượng.

Ngày 6/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, trong chuyến thăm Islamabad (Pakistan), đã lên tiếng kêu gọi các bên lập tức chấm dứt xung đột, trở lại con đường ngoại giao và bảo đảm hoàn toàn tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế.