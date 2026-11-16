Iran cảnh báo tấn công phủ đầu giữa lúc Mỹ điều tàu sân bay thứ ba đến Trung Đông

Ngày 16-11, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố Tehran không nhất thiết phải chờ Mỹ tấn công trước mới tiến hành hành động quân sự.

Hãng thông tấn Al Jazeera (Qatar) dẫn lời quan chức Iran cho rằng Washington có thể lợi dụng các cuộc đàm phán ngoại giao để kéo dài thời gian chuẩn bị cho 1 chiến dịch quân sự mới.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Iran tiếp tục cảnh báo sẽ đáp trả nếu nhận thấy nguy cơ bị Mỹ tấn công. Tehran cho rằng tình trạng đối đầu với Washington vẫn chưa kết thúc, bất chấp những nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Trong khi đó, Mỹ đang tăng cường lực lượng hải quân tại Trung Đông. Ngày 15-11, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tiến vào khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nâng tổng số nhóm tác chiến tàu sân bay Washington triển khai tại khu vực lên 3.

Theo các nguồn tin quốc tế, USS Theodore Roosevelt cùng USS George Washington và USS George H.W. Bush đang góp phần tăng cường năng lực quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Các nhóm tác chiến này hoạt động trong bối cảnh Washington duy trì sức ép đối với Iran, bao gồm việc triển khai lực lượng hải quân thực thi lệnh phong tỏa các cảng biển của nước này.

Việc điều thêm tàu sân bay giúp Mỹ tăng khả năng triển khai các hoạt động quân sự và duy trì hiện diện trong khu vực.

Tuy nhiên, Washington chưa công bố thời gian cả 3 nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ cùng hoạt động tại Trung Đông.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc chưa tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu không xuất hiện những hành động khiêu khích mới.

Theo Reuters, một số lãnh đạo khu vực đã kêu gọi Washington kiềm chế nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng.

Cảnh báo từ Tehran cùng việc Washington tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông đang làm gia tăng quan ngại về khả năng bùng phát các cuộc đối đầu mới.