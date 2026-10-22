Iran cảnh báo tấn công căn cứ Mỹ tại Trung Đông

Người dân thu nhặt đồ đạc trong đống đổ nát của những ngôi nhà bị phá hủy sau các cuộc tấn công tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 22/10 cảnh báo sẽ tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin quân đội Mỹ và Israel đã xây dựng kế hoạch nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11 tới.

Trong tuyên bố đăng trên trang Sepah News, IRGC cảnh báo nếu hoạt động hộ tống tàu của quân đội Mỹ tiếp diễn, xung đột có thể mở rộng sang các căn cứ Mỹ trong khu vực. Lực lượng này nhấn mạnh đây là lời cảnh báo nghiêm túc.

Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz và thường xuyên tấn công các tàu đi qua tuyến hàng hải chiến lược này mà không được cho phép.

Trong khi đó, quân đội Mỹ đang gia tăng hoạt động hộ tống tàu thuyền qua eo biển, còn Washington duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran nhằm gây sức ép kinh tế lên Tehran.

IRGC cho biết 4 tàu đã bị lực lượng Iran tấn công trong đêm 21/10 khi tìm cách đi qua vùng Vịnh. Trước đó, truyền hình nhà nước Iran đưa tin 7 tàu chở dầu bị hư hại hoặc bốc cháy tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, thông tin về 7 tàu này chưa được xác minh độc lập. Diễn biến trên làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng hải và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong một diễn biến khác, tờ The New York Times ngày 21/10 dẫn các quan chức Mỹ cho biết quân đội Mỹ và Israel đã xây dựng phương án tiến hành một chiến dịch tấn công ngắn nhưng có cường độ cao nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Các mục tiêu có thể bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng, cơ sở hạt nhân, kho tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Hai nước cũng tăng cường diễn tập quân sự, trong đó có hoạt động bay qua Iraq để luyện tập các phương án không kích.

Tuy nhiên, khả năng chiến dịch được triển khai vẫn chưa chắc chắn. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố Washington sẽ không nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran trước ngày bầu cử 3/11, đồng thời cho biết hai bên đang tiến hành các cuộc trao đổi nhằm tìm cách chấm dứt xung đột. Một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền không bình luận về các kế hoạch quân sự có thể tồn tại hoặc không tồn tại.

Các nỗ lực đàm phán hiện vẫn bế tắc, trong khi Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Những diễn biến mới cho thấy nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa hai bên vẫn hiện hữu, đặc biệt khi vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz chưa được giải quyết./.