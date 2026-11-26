Iran cảnh báo sẽ dùng vũ khí mới nếu Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công mới nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo. (Nguồn: Anadolu)

Ông Hassan Hassanzadeh, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại khu vực Đại Tehran, tuyên bố, năng lực phòng thủ, tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran đang được tăng cường từng ngày.

Ông cảnh báo, nếu Mỹ và Israel tiếp tục tấn công, hai nước sẽ chứng kiến Tehran triển khai những mục tiêu, vũ khí và phương án tiến công mới. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể các loại vũ khí hay kế hoạch được đề cập.

Trong khi đó, trên mạng xã hội X ngày 25/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Israel tìm cách lôi kéo Mỹ vào một cuộc chiến mới. Ông Araghchi đưa ra tuyên bố trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cáo buộc Tehran phát triển vũ khí hóa học.

Ngoại trưởng Iran bác bỏ cáo buộc nước này phát triển và che giấu vũ khí hóa học trong các nhà máy dược phẩm, đồng thời cho rằng, Israel muốn đánh lừa Mỹ để Washington tiếp tục tiến hành xung đột thay cho Israel.

Trước đó, ngày 24/11, ông Katz tuyên bố, Israel sẽ ngăn chặn Iran sở hữu các loại vũ khí hóa học. Theo Kênh truyền hình 12 của Israel, giới quốc phòng nước này ưu tiên phối hợp với Mỹ trong bất kỳ chiến dịch mới nào nhằm vào Iran. Nguồn tin cũng cảnh báo một cuộc xung đột mới có thể tác động tới các nước vùng Vịnh và làm bùng phát căng thẳng rộng hơn tại Trung Đông.

Căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục gia tăng liên quan hoạt động phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng Iran. Ngày 23/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố, Tehran không chấp nhận việc phong tỏa và sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để đối phó.

Cùng ngày, cố vấn cấp cao IRGC Mohammadreza Naghdi nhận định, không kích là lựa chọn quân sự duy nhất của Washington, đồng thời cảnh báo Iran sẽ đáp trả nếu các cơ sở hạ tầng trọng yếu bị tấn công.

Theo báo The Jerusalem Post ngày 23/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran sau khi bước sang năm mới nếu đàm phán không đạt thỏa thuận. Trong khi đó, các quốc gia vùng Vịnh đang thúc giục Washington tìm kiếm giải pháp ngoại giao, do lo ngại Iran có thể tiến hành một vòng trả đũa mới nhằm vào hạ tầng năng lượng trong khu vực.