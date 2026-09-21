Iran cảnh báo sẽ dùng vũ khí mới nếu Mỹ nối lại tấn công

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Manama, Bahrain, ngày 28/2/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Mohebi nêu rõ: “Các mục tiêu của chúng tôi cũng sẽ không còn như trước. Chúng tôi có những mục tiêu mới mà đến nay chưa từng tấn công”.

Theo ông Mohebi, những thay đổi này sẽ tác động đến địa bàn tác chiến, cũng như các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự được sử dụng.

“Chúng tôi sẽ đưa ra chiến trường những loại vũ khí mới với năng lực mới và thế giới sẽ kinh ngạc”, người phát ngôn IRGC nói.

Ngày 20/9, Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Quân đội Iran cho biết Tehran có thông tin Mỹ đang chuẩn bị nối lại các hành động thù địch nhằm vào Iran trong thời gian tới. Theo tuyên bố, thông tin này liên quan đến một cuộc họp được tổ chức tại một quốc gia châu Âu, với sự hậu thuẫn của một số quốc gia trong khu vực.

Tuyên bố của Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya nhấn mạnh: “Nếu Mỹ phạm sai lầm chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran, tất cả các căn cứ và lợi ích của nước này trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công liên tục, hiệu quả và gây tổn thất nặng nề, không có bất kỳ giới hạn hay sự cân nhắc nào”.

Theo báo Türkiye Today của Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên bố của Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya dường như đề cập đến thông tin về một cuộc họp bí mật mà các chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ, Israel và các nước Arab đã tổ chức tại Đức để thảo luận về cuộc xung đột với Iran và những căng thẳng rộng lớn hơn trong khu vực.

Trong một diễn biến riêng, Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tuần cho biết ông đang tiến gần tới một quyết định quan trọng về việc có nối lại các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran hay không.

Phát biểu với trang tin Axios, Tổng thống Trump nói: “Tôi sắp phải đưa ra một quyết định lớn. Tôi có nên tiến vào và tiêu diệt họ (Iran) hay không? Đó là một quyết định lớn. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra với tôi”.

Trước đó, ngày 9/9, ông Trump cho rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran có thể kết thúc ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Tuy nhiên, ngày 14/9, ông nói hòa bình có thể đạt được trước cuộc bầu cử này.