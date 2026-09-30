Iran cảnh báo rắn nếu bị chặn xuất khẩu dầu

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn IRNA, ông Ghalibaf nhấn mạnh Mỹ và các nước liên quan cần hiểu rằng trong một kịch bản Iran bị ngăn cản xuất khẩu, toàn bộ khu vực Vùng Vịnh có thể đối mặt với nguy cơ gián đoạn dòng chảy dầu mỏ.

Tuyên bố này được xem là tín hiệu cho thấy Tehran sẵn sàng sử dụng vị trí địa chiến lược tại eo biển Hormuz như một công cụ gây sức ép.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu dầu của Iran chịu nhiều hạn chế do các biện pháp trừng phạt và căng thẳng với Mỹ. Một số quan chức Iran trước đó cho biết hoạt động xuất khẩu dầu thô của nước này đã giảm mạnh, thậm chí về mức rất thấp trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định vẫn duy trì kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz và đảm bảo dòng chảy năng lượng toàn cầu, bất chấp các tuyên bố từ Tehran.

Ngoài vấn đề dầu mỏ, ông Ghalibaf cũng cảnh báo rằng nếu an ninh của Iran không được đảm bảo, các cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực có thể trở thành mục tiêu. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng tại tuyến hàng hải chiến lược, nơi vận chuyển phần lớn dầu mỏ bằng đường biển của thế giới.

Giới quan sát nhận định các phát biểu mới nhất của lãnh đạo Iran phản ánh mức độ đối đầu ngày càng gia tăng, đồng thời cho thấy eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng then chốt của an ninh năng lượng toàn cầu.