Iran cảnh báo phong toả các tuyến đường 'bất hợp pháp' qua Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ sớm đóng cửa hoàn toàn các tuyến đường hàng hải bị coi là "bất hợp pháp" tại eo biển Hormuz. Tehran khẳng định lực lượng vũ trang nước này đang kiểm soát toàn bộ tuyến đường thủy chiến lược và sẽ duy trì tình trạng phong tỏa cho đến khi các yêu cầu hợp pháp của Iran được đáp ứng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/iran-canh-bao-phong-toa-cac-tuyen-duong-bat-hop-phap-qua-hormuz-421466.htm