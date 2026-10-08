Iran cảnh báo phong toả các tuyến đường 'bất hợp pháp' qua Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các phe phái Palestine, trong đó có Fatah và Hamas đã nhất trí tiến hành đối thoại dân tộc trước cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine dự kiến diễn ra vào ngày 28/11 tới. Tuy nhiên, một nguồn tin tham gia cuộc họp cho biết, các phe phái đang đề nghị hoãn cuộc bầu cử để có thêm thời gian đạt được đồng thuận.