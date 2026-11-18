Tàu thương mại tại eo biển Hormuz, ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một quan chức Iran ngày 17/11 cáo buộc Mỹ tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào đảo Qeshm ở miền Nam nước này, thuộc eo biển Hormuz, song khẳng định các cuộc tấn công không gây thiệt hại cho khu dân cư, cơ sở thương mại và hạ tầng.

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời ông Ahmad Nafisi, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hormozgan, cho biết các vụ nổ được ghi nhận trên đảo Qeshm trong ngày là hậu quả của cuộc tấn công do Mỹ thực hiện nhằm vào một số địa điểm trên đảo.

Không có thiệt hại nào được ghi nhận đối với các khu dân cư, cơ sở thương mại hoặc công trình hạ tầng. Thông tin trên được đưa ra sau khi xuất hiện các đoạn video ghi lại những vụ nổ trên hòn đảo nằm tại vị trí chiến lược ở eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt toàn cầu.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo nguy cơ các cơ sở hạ tầng dân sự của nước này trở thành mục tiêu tấn công.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf chỉ trích một bài viết của báo The New York Times đề cập khả năng các đập nước gần những cơ sở tên lửa của Iran có thể được xem là công trình sử dụng kép, phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự.

Chủ tịch Quốc hội Iran cho rằng lập luận này có thể được sử dụng để biện minh cho các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự của Iran. Quan chức này cảnh báo nếu áp dụng cách tiếp cận như vậy, Tehran cũng có thể coi bất kỳ đập nước, cảng biển hoặc nhà máy điện nào nằm gần các căn cứ của Mỹ và Israel là cơ sở sử dụng kép.

Trong một diễn biến liên quan, theo hãng tin IRNA, Nga ngày 17/11 lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào những cơ sở hạt nhân của Iran, cho rằng các hành động này là bất hợp pháp.

Phát biểu tại phiên họp thứ 7 của Hội nghị Liên hợp quốc về thành lập khu vực Trung Đông không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, Đại sứ Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, Mikhail Ulyanov kêu gọi tăng cường các nỗ lực ngoại giao tập thể nhằm giảm căng thẳng, bảo đảm an ninh và ổn định tại Trung Đông.

Ông Ulyanov cáo buộc Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở hạt nhân của Iran thuộc diện được Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) giám sát hồi tháng 6/2025, đồng thời cho rằng những diễn biến tiếp theo trong giai đoạn từ tháng 2-4 năm nay đã khiến căng thẳng khu vực leo thang chưa từng có.

Đại diện Nga cũng chỉ trích Israel không tham gia hội nghị của Liên hợp quốc về xây dựng khu vực Trung Đông không có vũ khí hủy diệt hàng loạt, cho rằng đây là trở ngại chính đối với tiến trình hoạt động của diễn đàn.

Bên cạnh đó, ông Ulyanov nhắc lại đề xuất của Nga về thiết lập hệ thống an ninh tập thể tại khu vực Vịnh Persian, hướng tới xây dựng Trung Đông và Bắc Phi thành khu vực không có vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ông kêu gọi các quốc gia liên quan xem xét đề xuất này, đồng thời khẳng định Moskva sẵn sàng hợp tác và đối thoại về các sáng kiến nhằm thúc đẩy an ninh khu vực./.