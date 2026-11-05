Iran cảnh báo Mỹ không thay đổi lập trường sau bầu cử

Trước thềm vòng đàm phán ba bên do Mỹ làm trung gian dự kiến diễn ra tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) từ ngày 10-11/11, cả Nga và Ukraine đã chính thức công bố những vấn đề ưu tiên hàng đầu mà hai bên muốn đưa ra thảo luận. Mặc dù cùng hướng tới mục tiêu tìm kiếm giải pháp cho xung đột, những tuyên bố mới nhất phản ánh các góc nhìn và kỳ vọng riêng của từng bên.